國民黨市議會黨團7日上午召開記者會，質疑民進黨基市黨部任意在國有地上架設競選看板，且連夜滅證。（國民黨議會黨團提供／張志康基隆傳真）

國民黨市議會黨團7日上午召開記者會，質疑民進黨基市黨部任意在國有地上架設競選看板，且連夜滅證。（國民黨議會黨團提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市議會黨團7日召開記者會，質疑民進黨基市黨部在國有地上樹立競選看板，且不惜砍樹破壞當地水土生態，又在事發後連夜拆除看板，呼籲相關單位即刻展開調查。

基隆市議員秦鉦表示，日前接獲民眾反映，基隆市自強隧道旁的綠地上，遭人樹立起競選看板，且附近多顆樹木遭人為惡意鋸斷，質疑是樹立看板的民進黨基市黨部擔心樹木遮擋看板所為。

秦鉦指出，樹立看板的土地屬國有保護區，按理說不應架設廣告，6日附近也有巨木倒塌，任意破壞樹木恐對當地環境造成影響。

謝國樑競辦發言人余治明表示，在國有地上樹立鷹架且砍樹木，不僅影響到原有的景觀環境，如若遇到颱風、豪大雨也可能會有倒塌事故的風險。另外，這幅看板昨夜連夜拆除，並在現場遺留眾多捆綁鷹架的粗鐵絲，疑是做賊心虛想要毀屍滅跡。同時，謝國樑競辦也將至地檢署按鈴告發，在國有地保護區架設廣告看板，濫墾樹木一事。

市議員張淵翔表示，看到執政黨這種為了選舉危害環境、為所欲爲的惡劣行徑，讓他想起曾在市議會第七次定期會中，向民政處提案修正限縮競選廣告刊登時間、地點，可惜市府遲遲無作為，不但造成廣告林立，破壞市容危害自然環境，更嚴重的是明顯造成選舉成為廣告數量與體積的競爭。

民進黨基隆市黨部7日下午也發出聲明，蘇仁和主委表示，廠商有提供竹架看板位置，處理過程中廠商有修剪樹欉，10月6日晚間已請廠商拆除並整理，若有不妥之處，深感抱歉。