台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公告自結9月合併營收19.69億元，年增25.71%、月減0.36%，連續4個月站上19億大關，9月營收為歷史單月次高、歷年同期新高。第三季營收59.14億元，年增31.21%、季增8.26%。累計今年1至9月合併營收為165.61億元，年增28.72%，已超越去年營收的九成，今年全年合併營收有望挑戰歷史新高點。

總經理林彥良表示，和潤企業今年前三季各項分期業務持續穩健增長中，例如中古車、機車、醫療設備等產品業績皆有20%以上成長。展望第四季，進入傳統資金需求旺季，以及預期新車市場供應問題逐步緩解，分期租賃市場的動能仍是可以期待的。

除了汽車金融、企業金融外，和潤企業近年來積極規劃無卡商品分期產品，包括3C、醫療輔具、傢俱裝潢、汽機車保修、精品、旅遊等，合作店家數約2000家，店家目前持續增長中。和潤企業秉持著服務的精神，滿足消費者購物需求，協助店家銷售，提高客單價，以打造食、衣、住、行、育、樂多元生活金融生態圈為目標，協助社會上各種服務、產品的供給與需求加速媒合，促使貨暢其流，經濟活絡。