雲端伺服器供應商緯穎科技（6669）朝綠電使用目標再跨一步，其向康舒科技（6282）旗下子公司台康日能採購的綠電轉供案，已於9月初正式啟動，總轉供綠電量將達2,140萬度。

緯穎致力達成「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，除了持續創新開發永續產品、參與碳揭露計畫（CDP）與科學減碳目標倡議（SBTi）外，也定下減碳與綠電使用的目標。

此回與康舒科技的合作，亦奠定了緯穎綠電採用的基礎。緯穎預期綠電的採購與ESG的投入，將有助於吸引擁有永續理念的優秀人才加入，同時對環境、社會產生更有意義的正面影響。

康舒表示，與緯穎的合作也代表康舒綠電正式跨入科技產業，雙方將透過多面向的合作以期達到最大的綜效。初期由康舒科技建置太陽光電電廠，經由台電電網轉供綠電予緯穎科技。未來更將協助緯穎整合現有環控裝置、建立綠電可視化系統，使緯穎在業務成長的同時，能夠預先為不斷上升的綠電需求預做準備，朝2050淨零排放目標前進。

康舒定下今年為綠電轉供元年，先於年初轉供綠電予銀行業，6月跨入紡織業，與德國不織布百年大廠科德寶簽約合作，轉供科德寶200萬度綠電，8月再跨入物業管理領域，與世貿中心國貿大樓簽約，初期轉供300萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整。現在再跨入科技產業，並正式轉供綠電予緯穎科技，康舒總計投資電廠容量已達150MW，總銷售綠電轉供量逾3.6億度電，是目前台灣服務產業最廣的綠電提供業者。