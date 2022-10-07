工人遭到虎頭蜂攻擊之處，與蜂巢僅在隔壁。(黃敬文攝)

現場殘留的虎頭蜂屍體。(鄭男家屬提供)

鄭男遭蜂螫的傷口。(鄭男家屬提供)

新莊區公所有3名外包廠商的除草工人在施作除草作業時，疑似不慎驚擾虎頭蜂巢遭到20至30隻的蜂群攻擊，全身多處被螫傷，其中有位68歲的除草工鄭姓男子被螫傷後原先意識清楚，沒想到他送到醫院後不久狀況便急轉直下，目前仍在加護病房情況相當不樂觀；鄭男家屬指控，事發後外包廠商對這起意外避重就輕，希望新莊區公所能協助釐清事發經過。

發生虎頭蜂螫人事件後，3名被螫傷的除草工人也火速送往輔大醫院急救，其中被螫傷的鄭男原本意識清楚能正常言語，然而送到醫院治療後不久他狀況卻突然惡化；鄭男家屬、媳婦簡小姐表示，鄭男原本在急診室打點滴觀察，不久後他開始頭痛、發燒，接著陷入意識不清的狀況，急診醫師檢查後發現鄭男腦部出現腦出血，隨即在當天下午5時緊急開刀。

鄭男手術直到晚間10時才結束，但腦出血仍止不住，目前轉入加護病房治療；鄭男沒有相關病史，頭部也沒有發生撞擊，醫師不排除是因為虎頭蜂的蜂毒所併發的腦出血，並指出鄭男的情況相當不樂觀，目前在與死神拔河，而家屬也簽了放棄急救同意書。

簡小姐說，新莊區公所將除草工作外包給廠商，而廠商再找包含鄭男在內的3名臨時工前往作業，然而意外發生後廠商卻對此避重就輕，聲稱蜂巢離作業地點很遠，更說3人是被蜜蜂螫傷，但現場去看的時候卻發現完全不是這樣，作業地點根本就是在蜂巢的隔壁，而且是遭虎頭蜂攻擊而非一般的蜜蜂。

事發後新莊區公所有派人到醫院致意，並強調後續有狀況會持續做溝通，廠商則說會向公所要求理賠，但簡小姐認為廠商沒有將現場情況說清楚，恐會對後續的理賠程序出現問題，希望新莊區公所能協助釐清事發經過。

對此，新莊區公所表示，本所交辦廠商在5日修剪青年公園邊坡樹木，廠商進行修剪時驚動鄰近樹上虎頭蜂窩且3名工人遭受攻擊，當下通報119後立即送至輔大醫院，就醫後2名人員狀況好轉已出院，另1名人員在觀察期間發現腦出血並緊急安排開刀，目前仍在加護病房觀察中。

新莊區公所指出，事發當日有前往探視受傷人員，已責請廠商全力協助後續醫藥費及理賠等相關事宜，本所也會全力協助。