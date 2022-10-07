奇美安寧病房團隊義賣手繪包包，所得將做為安寧基金。（曹婷婷攝）

奇美安寧病房團隊義賣創作作品，所得將做為安寧基金。（曹婷婷攝）

街頭藝人「予予」接連送別父母，父親患有糖尿病、長期洗腎，病痛纏身10多年，父親面對不可逆病情，多次抱怨很痛苦，直到進入安寧病房，「我忘不了爸爸感激的眼神，我相信他是笑著離開的」，母親後來也因卵巢癌末期住進安寧病房，在睡夢中離世。

每年10月第2個星期六是「世界安寧日」，奇美醫學中心緩和醫療中心是全台最大的居家安寧照顧團隊，有11名醫生、14名護理師，14年來服務6488位居家安寧案例。

奇美醫學中心緩和醫療中心主任柯獻欽指出，全球臨終關懷和緩和治療聯盟宣布今年世界安寧日主題為「療癒心靈和社區」，奇美醫今年工作重點之一在於推廣社區機構安寧，因為人口老化、少子化與家庭結構的改變，長照機構已經成為許多老人的第二個家，如何協助住民在機構安養到善終是重要的議題。

奇美醫院院長林宏榮強調，「安寧幸福到終老」是一直以來努力的方向，希望能提升患者末期生命品質，並推廣病人自主權預立醫囑諮商，醫護人員也走進長照機構及家庭，為病人及家屬帶來更好的照護和醫療。醫療副院長郭行道表示，人生走到最後仍能保有尊嚴、和家人在一起，對病患與家屬都很重要，安寧緩和醫療不只照顧身體也照顧心理，希望在最後一哩路，圓滿更多人的人生。

街頭藝人「予予」今天分享雙親接受安寧病房緩和醫療的故事，她多次以「小天使」形容醫護人員，「感謝小天使們讓爸爸最後一段路身心靈，都很舒服…」。她說，父親病痛纏身10幾年，經歷糖尿病雙腳截肢、洗腎、心臟衰竭、胃出血、失智、呼吸衰竭等，她以為積極救他、不放棄是為他好，直到有天爸爸問她「活得很痛苦，要怎樣才能不痛離開？」

予予說，她上網找資料，才發現原來電擊跟插管很痛苦，「謝謝爸爸幫我上了寶貴一課」，她和母親也因此都做了預立醫療決定，為人生最後一段路做主。她說，爸爸離世後，媽媽卵巢癌復發還引發心肌梗塞，「她非常堅定要去安寧病房好好休息」，最後一刻洗完頭、洗完澡、泡腳按摩，入睡離世，「我的爸爸媽媽去更好的地方旅行了，我也沒有遺憾了。」

柯獻欽表示，緩和醫療中心服務對象包含癌症、非癌症、急重症等，不侷限癌末病人，醫院同時也配合衛福部推廣安寧緩和醫療社區照護模式，每月長照機構安寧居家服務人次約200人次，也與5家基層院所合作提供居家安寧療護服務，共同建構以病人為中心的社區安寧緩和醫療照護網絡。