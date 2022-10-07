趙孟姿升格成２寶媽，體態仍相當纖細。（卡多摩嬰童館 提供）

女星趙孟姿7月生下小兒子Liam，升格成2寶媽，今她出席「小腳ㄚ親子市集」擔任愛心公益大使。老公許孟哲即將舉辦5566二十周年演唱會，她透露會帶全家人一起下去支持老公，2歲女兒Doreen已經會唱爸爸的經典名曲〈無所謂〉，「我有教她唱，她現在會唱無所謂的是非，這一句。」她笑說等到5566舉辦30周年演唱會，再讓女兒上台和爸爸合唱。

趙孟姿產後身材已與懷孕前一樣纖細，但她透露產期共胖了10公斤，生完至今瘦了8公斤，還有2公斤須努力，略顯哀怨地說：「小腹很難瘦，肚子還在。現在還在哺乳，等到生活步調照顧好後再安排運動。」她大讚兒子是天使寶寶，加上有家人幫忙照顧，和老公也一人顧一個小孩，生第2胎後心情更放鬆，直呼自己很幸運。

女兒Doreen很黏她，有了弟弟後雖然會幫忙安撫、拿尿布當小幫手，但更需要媽媽的愛，她舉例最近兒子開始流口水，要拿紙巾擦口水，女兒也會吵著要，「那不是她需要只是她也想要，雖然她很愛弟弟，只更想佔有媽媽。」和老公會相互提醒，東西要準備2份，避免偏心。她笑說Doreen雖是小女生，卻會爬到沙發直接跳到地板，像猴子一樣，好動程度不輸男生。

趙孟姿大讚老公許孟哲當爸爸後很努力改變生活狀態，讓她安心。夫妻倆雖在育兒上偶有摩擦，但老公都會以她的意見為主，用比較溫和的方式溝通。她坦言夫妻倆現在都把心思放在孩子身上，但如果希望老公關注，會主動撒嬌，像前2天許孟哲PO出兒子嘴邊肉的照片，趙孟姿就撒嬌說：「我沒有嘴邊肉也可以捏兩下嗎？」夫妻倆互動仍保持甜蜜熱度。

趙孟姿將過36歲生日，許孟哲早已貼心的訂好餐廳，但礙於疫情關係孩子還小，最後決定在家過，把蛋糕留給女兒吃，「我很感動，孟哲當爸爸後，我更認識這個男人了。」

《卡多摩小腳ㄚ親子市集》於10月7日至10日在花博爭艷館盛大舉辦。