陳亞蘭入圍今年金鐘獎最佳男主角。（MOMOTV提供）

陳亞蘭（右）接受《大雲時堂》李四端專訪。（MOMOTV提供）

陳亞蘭入圍今年金鐘獎最佳男主角，日前接受MOMOTV《大雲時堂》李四端專訪，由於她是台灣首位女扮男裝，以女性身分入圍男主角的紀錄，訪談中感念父親及恩師楊麗花，2度淚灑影棚。

陳亞蘭有著「最帥小生」的稱號，一舉手一投足，眼神裡皆是戲。談及於此，得知入圍第一件事是打給恩師楊麗花報喜，也想起21歲時，楊麗花曾說過「演小生想要成熟，必須要等到40歲」，想要一炮而紅的人根本堅持不下去，陳亞蘭是用毅力努力才有今天的成績，她也有足夠信心與其餘5位男主角共同角逐這份獎項。

陳亞蘭出身澎湖歌仔戲世家，父親是憲兵，對於兒女採用軍事化教育，對戲團的事嚴厲要求。陳亞蘭坦言：「我曾經不喜歡歌仔戲。」抗拒的情緒來自父親，她不喜歡被掌控以及打罵教育，同時在家中沒有隱私，也不敢帶同學回家。

直到成長後，一次夜歸，父親詢問是否飢餓或有想吃的食物？她回說鵝肉冬粉，「感覺自己上了電視能光宗耀祖，才敢撒嬌，才敢提要求」，這也是父親第一次和顏悅色對她說話，「曾經以為父親只可遠觀，從沒想到他會與我這麼接近。」然而當時父親已罹患胃癌，不該吃刺激性的食物，卻仍陪她吃宵夜，讓她深深感動。所以看到節目所準備的鵝肉冬粉，她噴淚憶起過往，鵝肉冬粉的含意不僅代表溫情回憶，更有父親對她努力成果的肯定。

談及進入楊麗花的歌劇團，陳亞蘭才領略歌仔戲的魅力，並下定決心認真學習，恩師不僅教她戲裡人生、戲外人情世故，而楊麗花的存在亦父母亦是師長，「她的性格與我父親很像，待我又像母親一樣」，自言恩師從不誇讚或罵人，只會點醒不足之處，她受其影響，成為現在楊麗花的傳人。

「我在母親的肚子裡就選好職業」陳亞蘭這樣描述自己，把歌仔戲當作畢生事業，遇到楊麗花後更盼把該文化在國際發揚光大。「歌仔戲是台灣最有特色的劇種，必須要傳承下去，不能讓後代只能靠紀錄片和傳記才知道歌仔戲3個字」，於是她堅持做電視歌仔戲，為了讓更多觀眾看見。

做完《嘉慶君》系列後，因各種分工的傳承中斷，資金斷鏈等因素，陳亞蘭淚泣向恩師道歉，「我無能為力讓歌仔戲再傳承下去」，楊麗花只回答「順其自然」，說「盡力就好，只要表演能夠感動一人，多一人知道忠孝節義和飲水思源，就滿足了」。

她邊抹淚邊笑說：「我第一次在節目中鬆口這件事，很怕自己說到底還要不要繼續做。」最後陳亞蘭仍決定秉持信念，繼續做她力能所及之事，與文化部合作，讓更多青少年了解傳統，也許她依舊放不下歌仔戲，卻已能放過自己的心。