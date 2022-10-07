北韓4日試射中程彈道飛彈飛越日本上空，6日試射2枚短程彈道飛彈，12天內6度試射。外媒分析時值俄烏戰爭引發地緣政治動盪之際，平壤究竟有何盤算與實力。

● 當前態勢：北韓結束3年安分 重啟挑釁

「華爾街日報」指出，金正恩政權今年把武器試射推向新頂點，3月24日試射一枚洲際彈道飛彈再次展現他們具備打擊美國本土的能力；10月4日試射中程飛彈越過日本上空，一度讓日本向民眾發布掩蔽警報。

北韓認為核武計畫有助阻止以美國為首的軍事入侵而攸關國本，使得數十年來的非核化談判、外界的經濟制裁和外交折衝，都沒法減慢平壤邁向核武俱樂部步伐，早在2003年就退出「禁止核子擴散條約」（NPT）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）擁有可溯及1984年的資料庫。據他們統計，北韓迄今110多次飛彈與核試裡，80多次是金正恩2011年底掌權後所做。

目前態勢為金正恩與時任美國總統川普2018、2019年的兩次「川金峰會」無助達成非核協議，雖然過去3年左右裡平壤只試射短程飛彈，但到2022年又開始尋釁。美國和南韓官員並透露，平壤已完成5年來首次核試的準備工作。

● 北韓核武實力如何

美軍於2020年7月時指出，北韓可能已有20到60枚核彈，有能力每年生產6枚。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）2021年5月在呈交國會的書面證詞裡表示，北韓秀實力是為證明「能對美國本土、盟邦及印太夥伴構成實際危險」。

但平壤尚未證明已能可靠地用核武打擊美國，因為這需研發出在重返大氣層時能承受高溫、高壓的彈頭。目前北韓的洲際飛彈仍採陡峭角度試射，換算得以打擊美國本土的射程，以防飛彈落入美國海域。這讓外界懷疑北韓的技術能否讓飛彈負荷實際飛行；此外，北韓也欠缺可靠的目標系統判斷準度。

北韓迄今進行過6次核試，最近一次在2017年9月，當時估計威力約為1945年美國在日本長崎所投原子彈的5倍。在北韓的5年戰略武器政策裡，金正恩盼北韓能發展出搭載多彈頭的能力。

北韓今年9月另通過新法，賦予自身擁有先發制人核打擊以自我防衛的權利。金正恩當時說為對抗美國，他永遠不會讓北韓放棄核武。

● 北韓哪些武器有成為籌碼的能耐

駐韓美軍評估，北韓2017年試射的火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈有可能打到美國全境。飛彈專家們估計，火星-15射程可達1萬3000公里，發射後不到30分鐘就能擊中美國本土。

金正恩2021年1月訂下洲際飛彈射程應增至約1萬5000公里的目標。據南韓軍方向國會所提報，2022年3月為測試完整射程所試射的洲際飛彈，數據顯示確有達1萬5000公里射程的可能，只是日、韓不確定這是火星-15的改良版或是新一代的火星-17。

至於北韓的短程飛彈已多次展現有足夠能力打擊到有美國駐軍的南韓與日本。10月4日飛越日本上空的中程飛彈射程約4600公里，美軍在關島的基地距北韓約3200公里。

武器專家表示，近年來北韓絕大多數試射都是為強化短程飛彈，使其大部分能搭載核武。平壤宣稱成功從潛艦和火車列車發射飛彈，取得躲避美韓打擊能力，另還聲稱已試射更難攔截的極音速飛彈。北韓許多新曝光的飛彈也改為固態燃料，讓飛彈能更機動且更快部署。

● 東北亞不穩 聚焦北韓何時重啟核試

「華盛頓郵報」指出，飛彈試射具備多重目的，包括提高技術含量以及向全球範圍內傳遞政治信號，「提醒」外界相關核談判進展停頓已久及這段時間平壤的軍事能力增強的幅度。

中國的軍事威脅日增加上俄國入侵烏克蘭，東北亞安全局勢變得不穩。俄烏戰爭發生後，北韓與俄羅斯關係越來越緊密，日俄關係則惡化；另外美中競爭加劇讓北京與平壤走更近，兩韓間的矛盾則擴大，保守派的南韓總統尹錫悅政府站隊華府，傾向對北韓強硬。

國際戰略研究所（IISS）專研日本安全議題的高級研究員沃德（Robert Ward）指出有鑑前述背景，平壤可能覺得當前區域不穩有機可乘，並想讓只顧聚焦俄烏戰事的世界想起別忘記還有個北韓。

路透社引述南韓「國家情報院」（NIS）向國會簡報指出，北韓已完成核試的準備工作，最有可能的時機點為10月16到11月7日間，將成為北韓自2017年以來的首度核試。情報顯示豐溪里（Punggye-ri）核試場址已準備就緒，北韓2006年起的6次核試都在豐溪里。