雙十國慶日將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡英文總統不要使用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。今更強調中華民國總統到處寫台灣國慶日，非常不正當。台北市長柯文哲今下午受訪表示，中華民國還是台灣人民的最大公約數，不管要怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面，這是我的看法。

馬英九今天上午參加北市議員參選人高揚凱選總部成立大會。他在致詞時提及，這2天想到去年參加國慶大會時，所有的看板和給國內外貴賓上資料，故意用英文寫 「Taiwan National Day」台灣國慶日，中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當。

柯文哲今下午出席心中山線形公園周邊景點推廣活動，會前受訪被問及馬英九言論，柯文哲表示，國慶本是一個團結全國人心的日子，但總是會有意識形態操作，造成國家分裂，柯坦言，現階段中華民國還是台灣人民的最大公約數，所以不管國慶日要怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面，這是自己的看法。