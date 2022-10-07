台中市警察局統計自8月至9月取締大型貨車（含砂石車）各類違規共計1746件、交通事故死傷人數64人，較今年6月至7月取締1134件、交通事故死傷人數78人，取締增加612件、交通事故死傷人數減少14人，因防制成效佳，警方將持續執行取締違規大型貨車（含砂石車）」勤務，無限期。

警方指出，台中市7月份曾發生3起大型貨車及砂石車嚴重交通事故，造成人員傷亡，大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，台中市警方自8月1日起，展開為期1個半月執法專案，針對大型（砂石貨）車行經道路加強攔檢稽查。

警方指出，將針對大型大型貨車（含砂石車）車體較大且重，易生視線死角，發生事故造成損害亦較為嚴重，故市警局積極防制大型貨車(含砂石車)交通事故，規畫取締大型貨車（含砂石車）交通違規專案勤務。

台中市警察局自8月1日至9月30日規畫執行「取締違規大型貨車（含砂石車）」專案勤務，針對大型貨車(含砂石車)超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締，遏止大型貨車（含砂石車）違規發生率，提升交通執法與事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。

台中市警察局交通警察大隊呼籲，大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免大型貨車（含砂石車）因視覺死角及內輪差而發生事故；另呼籲民眾於道路上遇到大型貨車(含砂石車)經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角。