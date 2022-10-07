鍾東錦競選總部7日上午召開記者會，指控謝福弘投綠保官位。（謝明俊攝）

鍾東錦競選總部7日上午召開記者會，執行長徐廷指控謝福弘投綠保官位、出賣韓國瑜。（謝明俊攝）

鍾東錦競選總部7日上午召開記者會，執行長徐廷指控劉政鴻子弟兵替綠營站台。（謝明俊攝）

謝福弘陣營反駁鍾東錦競總指控，並要求鍾東錦退選。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，7日上午召開記者會「三問」國民黨提名參選人謝福弘，指控謝在2017年倒戈挺綠辭去國民黨苗栗市黨部主委，2020年密會蘇嘉全出賣韓國瑜，也未挺國民黨推的四大公投。謝福弘陣營則反駁水利會改制後，為了確保農民權益，所以繼續留在水利會爭取水利資源，謝福弘也曾捐1百萬元給黨部，要請鍾議長不要模糊焦點，兌現承諾，退出選舉。

鍾東錦競總7日召開記者會，執行長徐廷琮指出，前縣長劉政鴻透過黑箱政治、密室協商，運作提名謝福弘，許多鄉親看不下去，紛紛提供爆料內容，希望競選總部幫忙「三問」謝福弘，包括2018年為何倒戈挺綠辭去苗栗市黨部主委？2020年1月4日是否密會蘇嘉全？出賣當時國民黨提名競選總統的韓國瑜？以及2021年苗栗100場公投說明會，他為何一場都沒參加？

徐廷琮質疑謝福弘為了當綠營的官，於2018年倒戈挺綠，公然參加民進黨團所召開的記者會，佯稱為了農民要把農田水利會收歸國有，最後真的把全國各縣市價值3千億元的水利會資產，白白送給了民進黨政府，嚴重侵害農民權益。

徐廷琮指出，2020年總統大選前夕，國民黨總統候選人韓國瑜原本情勢看好，根據鄉親爆料，當年1月4日，當時擔任立法院長的蘇嘉全，前往前縣長傅學鵬家中，謝福弘也全程參與，共同主導傅系人馬和水利會系統轉向支持蔡英文，因此國民黨在苗栗的總統選票不如預期，更直接造成民進黨蔡英文以817萬票壓垮韓國瑜。

徐廷琮質疑，這一場密會的過程中，是否交換了甚麼？而身為國民黨員的謝福弘，後來也如願得到農田水利署苗栗管理處長的官位，這是為了自己、還是為了農民？是否出賣韓國瑜換取官位？鄉親都看得很清楚。

鍾東錦陣營質疑，謝福弘為了在水利會改制後仍能保有官位，又想規避國民黨的處分，主動請辭苗栗市黨部主委職務，去年國民黨在苗栗舉辦100場公投說明會，他連一場都沒有出席過，沒有為鄉親把關捍衛食安、阻擋萊豬進口，卻再次透過密室協商，取得縣長提名，這一次又交換了什麼？向背後的操盤手承諾了甚麼？

鍾東錦競選團隊指出，「偽善」的謝福弘不是從最近幾年才開始，根據媒體爆料，口口聲聲說要守護家園環境的謝福弘，其實早在2015年就透過妻子黃璟芬擔任泓赫公司董事，計畫在銅鑼鄉設置燃燒化學、醫療等有害事業廢棄物的熔融爐，也就是讓鄉親聞之色變的「泓赫案」，根據當時該公司提出規劃，每個月燃燒量高達2800噸，如果得逞，包括銅鑼鄉、公館鄉、苗栗市都可能被排放出的戴奧辛、多氯聯苯等有毒廢氣汙染，嚴重危害地方環境，所幸鄉親大規模抗議，在苗栗縣政府嚴格把關並勸說業者主動撤案，才阻止一場災難發生。

徐廷琮接著出示2張照片，分別是國民黨提名後龍鎮長候選人謝清輝與縣議員候選人徐文達，這兩人都是劉政鴻的子弟兵，這次選舉竟都出現在民進黨縣長候選人徐定禎的問政說明會，等同幫敵營站台。徐廷琮表示，為何不見劉政鴻召開考紀會處分？可見劉政鴻不是故意放縱、就是已經通敵？明顯不適任苗栗縣黨部主委工作，呼籲國民黨中央盡速撤銷他的職務，否則國民黨在苗栗將會被他搞垮。

針對鍾東錦陣營指控3點，謝福弘陣營發言人陳星宇稍後提出嚴正聲明，首先，謝福弘也在水利會服務38年，心繫的是農民以及水利發展，當時水利會收歸國有已是勢在必行，謝福弘是秉持著「一日水利會、終身愛農民」的精神，必須在水利會改制時，確保苗栗的水利發展能順利無虞，甚至因為回歸中央，如能夠藉此為苗栗爭取更多水利支援，那是再好不過，這樣愛鄉愛民，服務縣民的精神，竟然被視為是叛黨背民，根本是在模糊焦點，繼續迴避外界對他惡行的質疑。

其次，後龍鎮長候選人謝清輝及縣議員候選人徐文達參加民進黨問政，是因許多參選人都曾一起為苗栗付出多年，為了不傷兄弟之情，出席問政說明會也是尊重跟珍惜曾經奮鬥的情誼，但民眾如果提問這些候選人支持誰，他們絕對是說國民黨參選人謝福弘，而不會支持非國民黨候選人。

至於去年的公投說明會，謝福弘沒有高調現身，不代表不重視，而且謝福弘也曾經在國民黨最辛苦、最需要幫助的時候，個人捐出1百萬，對黨的忠誠度還需要懷疑嗎？

陳星宇並呼籲鍾東錦，我們正面回應了所有質疑，也請鍾議長不要在模糊焦點，請鍾東錦本人站出來回應，究竟要不要兌現5月16日在記者會所說的承諾，有證據就退選！