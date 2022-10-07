位於宜蘭市的「阮義忠台灣故事館」今天（7日）「霍榮齡《台灣平面設計的先行者》＆阮義忠《蘭陽舊情之大湖、雙連埤》」聯展開幕，將展出至12月25日，這也是開館近5年來第20檔展覽，同時發表收錄今年4檔展覽《生命的寬度》一書，攝影家阮義忠期盼，阮義忠台灣故事館能朝下一個5年繼續邁進。

與阮義忠一起舉辦聯展的設計師霍榮齡，獲得金鐘、金馬、金鼎、金蝶等各項大獎肯定，作品遍及各領域，阮義忠說，早年看過霍榮齡的很多大作，直到半世紀才有緣舉行展覽，「想要離開霍榮齡平面設計的視線，是不太容易。」

霍榮齡說，20幾年前幫宜蘭做很多平面設計，後來也為蘭陽博物館做LOGO，宜蘭真的是好山好水好稻田，阮義忠找她聯展，讓她既高興又恐慌，感謝阮找她這個很少出門的設計師一起舉辦秋季的展覽。

阮義忠台灣故事館影像文化資產叢刊《生命的寬度》也在聯展開幕日發表，宜蘭市長江聰淵說，這次展出是他市長任期最後一次展覽，平均每年來到阮義忠台灣故事館有近萬人次，成為宜蘭獨有的藝術能量，也希望未來宜蘭可以「館館相連」，共同形成藝術能量的聚落。