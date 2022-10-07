無黨籍立委高金素梅（左）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）。（圖／高虹安辦公室提供）

無黨籍立委高金素梅（左）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）。（圖／高虹安辦公室提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安競選形象館今（7）日舉行開箱茶會，無黨籍立委高金素梅特別以「神祕嘉賓」之姿現身力挺，台北市市長柯文哲母親何瑞英也到場支持。高金表示，她和高虹安兩人曾在立法院教育及文化委員會共事，對高的科技專業及教育理念非常欣賞，盼借重其才將科技化帶回偏鄉部落，呼籲大家支持高虹安這位最佳的新竹市長人選。

高虹安表示，她沒有傳統的競選總部，故特別以「競選形象館」方式呈現，理念是用科技、願景、未來三館代替了傳統競總，未來她和團隊將會在這三個館舉辦活動、發表政見、與民眾互動。

民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）。（圖／高虹安辦公室提供）

高金素梅表示，她一大早就為了幫高虹安加油特地趕來新竹。談到為何支持高虹安，高金指出，兩人之前都在立法院教育及文化委員會，彼此共事了很長一段時間，她非常認同高虹安的科技專業與教育理念。

無黨籍立委高金素梅（左）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）。（圖／高虹安辦公室提供）

台北市長柯文哲母親何瑞英（左）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）、無黨籍立委高金素梅（右）。（圖／高虹安辦公室提供）

不僅如此，高金素梅強調，她今天主要是抱持著學習的精神來力挺高虹安，希望能夠多學習科技化教育，並將這個專業帶回偏鄉聚落地區，讓原住民孩子的教育也能跟得上科技發展的腳步。高金呼籲，希望大家和她一樣共同支持優秀的高虹安，因為高虹安一定會是最佳的新竹市長人選。