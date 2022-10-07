晶華酒店攜手新加坡航空推出實實在在「入住酒店、就可得台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動，每房12000元起，包含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客，住房就可獲得的新航經濟艙機票使用期限可至2023年6月，房客僅需另付機場稅、專人協助劃位即可成行，同行者還可享有票價92折的優惠。

連續送出手機、吹風機、空氣清淨機與料理神機後，台北晶華酒店第5波「機＋酒」住房專案，真的要送出機票了。相較於單買機票、動輒兩萬元的票價，此次優惠可算破天荒的划算，規劃疫情後的第一趟國外旅遊、就趁現在。專案10月11日上午9點於官網開賣，套數有限，請訂好鬧鐘、即時搶購。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，隨著各國邊境逐漸開放，除了新加坡放寬入境限制，台灣也將於10月13日迎來「0＋7」入境檢疫，晶華搶先鎖定這兩大旅遊商機、也回應網友的「願望」，推出全台首款「住宿送機票」的機加酒住宿專案，讓房客帶走一張來回機票，再享同行旅伴的機票優惠，不僅能獲得最安全放心的假期，更能滿足被封鎖32個月的旅遊欲望。

邊境即將開啟，國人出境旅遊的心蓄勢待發，繼與新加坡旅遊局推出一系列主題活動讓台灣消費者搶先體驗後，晶華與曾經連續多年榮獲世界最佳航空公司的新加坡航空合作，把房客送至新加坡、親身體驗美麗景致與人文風情。「晶華機加酒自由行5.0」專案房客將獲贈「台北-新加坡經濟艙來回機票乙張」兌換憑證，並於2022年11月起至2023年1月20日間完成兌換並開票即可展開睽違已久的旅行。搭乘飛機當天，新航從辦理報到至抵達目的地，皆以 ＃SIAcares為出發點，讓旅客能放心展開飛行。

新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，不需提供任檢測證明，即使未完成接種新冠疫苗，只要出示48小時內核酸檢測陰性證明，並購買停留新加坡期間的旅遊保險，便可免檢測及隔離；新加坡亦取消室內戴口罩規定，除了公共交通、醫療院所、安老院和救護車等特定場所外，民眾可以自行決定是否配戴口罩。