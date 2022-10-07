20世紀末期，台灣煤礦產業曾蓬勃發展，近年以貓村聞名的猴硐，1970年曾是台灣最大煤礦產區，周邊的三貂嶺、牡丹等地也乘載著礦業發展的歷史，為了紀錄早年礦工們的故事，以及重現整煤廠過往風華，新北市觀旅局與文化部攜手合作，歷經3年修復，讓早已荒廢許久的瑞三鑛業整煤廠再現風華。

瑞三鑛業整煤廠是青春山海線的重要文史據點，因應猴硐車站開通，李建興於1934年開設「瑞三鑛業公司」，隨著煤礦業逐漸興盛，瑞三煤礦也成為全台產量最大的煤礦，但1990年代石油興盛後，瑞三整煤廠停運，建物荒廢崩塌。

新北市府2019年啟動整煤廠修復工程，堅持使用日據時代遺留的檜木與杉木舊木料，運用大木匠師精湛的手藝與現代工法，修復後的整煤廠1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓為木構造，完整展現出舊時風貌，民眾參訪時也可欣賞建物的匠藝技術。

另外，整煤廠內部也設置了猴硐瑞三礦業文史展覽，彙整礦工耆老的故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料。

1樓空間以「產煤裕國」、「炭空」為主題，以瑞三礦業大事記道出猴硐地區煤礦文史軌跡，描述礦工在艱苦環境中的不屈精神；2樓則以「產煤脈絡」為主題，運用多媒體動畫呈現整煤廠的運作和洗煤礦的流程，讓觀展民眾能身歷其境，了解煤礦文化。

瑞三鑛業整煤廠目前已正式開幕，除了每個月的第一個星期一休館，每日開放時間為上午9時至下午6時，內部還有文史導覽，預約時間為上午10時和下午2時，民眾可在前一日下午4時前報名。

除了參訪瑞三鑛業整煤廠，三貂嶺、牡丹周邊有許多特色景點，三貂嶺人氣餐廳「寬哥那裡」，過去曾是礦工用餐的地方，老闆著手將廢墟翻新成特色餐廳，搭配美味咖啡、義大利麵等料理，近期吸引不少民眾造訪。

另外，猴硐也擁有世界級的地理景觀，只要沿著猴硐火車站走10多分鐘，就可以抵達「猴硐壺穴景觀台」，基隆河上的大小圓形孔洞因夾帶砂石的強烈渦流在河床上進行鑽蝕作用而形成，稱之為「壺穴」，該景點也被當地人稱為石頭的酒窩。

若是喜歡打卡拍照，民眾也可以前往隱身在牡丹老街的「雲水聚杯」，店外有許多老闆和老闆娘親筆繪製的彩繪，店內的山藥蜂蜜奶昔、厚片吐司也是顧客必點品項，既好吃又好拍。

民眾走訪完猴硐、三貂嶺、牡丹的特色文化後，也可以到雙溪老街，品嚐在地美食，其中「雙溪蔡冰」是遊客、登山客的指定名店，因用料實在，不少人都會專程來此吃冰。若想得知更多旅遊景點資訊，可追蹤新北市觀光旅遊網和新北旅客臉書粉絲專頁，掌握第一手情報。