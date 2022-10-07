位於橋頭新市鎮特區的「泰郡悅讀時代」，7日動土，由於總銷金額達88億元，成為北高雄總銷金額最高的造鎮案，該案將從11月開始進場預售，每坪開價從33萬元到35萬元，要搭台積電設廠和橋頭科學園區的順風車，所帶來的1.5萬就業人口住宅商機，再加上既有的經濟部加工處楠梓科技產業園區大約8萬元員工與主管的住宅市場。

泰郡建設機構董事長郭泰吟指出，「泰郡悅讀時代」基地3,185坪，地主當初想要劃分成4塊，個別出售，不過，他看上這個基地的優越位置，決定一次買下，這個使用分區屬於「住六」的建地，大約一年半前的成交價約41萬元，「是當時的區域最高價」。

郭泰吟表示，在台積電尚未宣佈在高雄煉油廠舊址設廠之前，這個區域條件就已經很好了，擁有全台最大、面積達95公頃的高雄都會公園，區內並有高達8萬就業人口的經濟部加工處楠梓科技產業園區，產業與休閒條件成熟。

更何況，從「泰郡悅讀時代」基地開車，大約10到15分鐘，就可抵達高鐵左營站、以及國道一號，他說，附近除了高雄捷運青埔站、楠梓產業園區站，未來還有紫線捷運，將會貫穿橋頭新市鎮，交通相當便利。

郭泰吟表示，「泰郡悅讀時代」規劃興建2到3房的產品，總共761戶，是泰郡近年來的最大造鎮案，因此，將本著蓋好厝、交好朋友的精神，以大基地規劃五星級飯店的產品，包括獨立公設會館等，總共有17項公共設施，全案預定2026年到2027年間完工。

聯筑廣告總經理陳建良指出，「泰郡悅讀時代」預定11月正式進場預售，每坪開價介於33萬元到35萬元之間，總銷約88億元。

他說，「泰郡悅讀時代」有楠梓科技產業園區、以及橋頭科學園區環繞，加上半導體S廊道的加持，至少可增加1.5萬個就業機會，而且橋頭科學園區因為位於橋頭新市鎮，進駐企業將享有全台唯一具有營所稅15％抵減優惠的科學園區，一定能夠吸引許多重量級企業投資，帶來的員工將對房市創造更多機會。