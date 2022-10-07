櫃買中心表示，群運環保公司（6911）在今（7）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，群運環保公司成立於1992年10月間，董事長兼總經理為李天佑，主要經營業務是廢棄物清運、廢棄物處理、土石方資源堆置處理等，送件時資本額為2億元，產業別是其他業。
群運環保公司2021年業績，營收3億7,174萬元，稅前盈餘6,406萬元，稅後純益4,964萬元，每股純益3.19元。
櫃買中心表示，群運環保公司（6911）在今（7）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，群運環保公司成立於1992年10月間，董事長兼總經理為李天佑，主要經營業務是廢棄物清運、廢棄物處理、土石方資源堆置處理等，送件時資本額為2億元，產業別是其他業。
群運環保公司2021年業績，營收3億7,174萬元，稅前盈餘6,406萬元，稅後純益4,964萬元，每股純益3.19元。
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