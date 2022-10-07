幼兒園小朋友到海山分局參訪。（海山分局提供）

幼兒園小朋友試騎重型警用機車。（海山分局提供）

小朋友們到分局各單位參觀。（海山分局提供）

新北市海山警分局今（7）日上午接待一群可愛的幼兒園小朋友到訪，幼童們第一次近距離接觸警察，都顯得格外興奮，分局除了帶小朋友們到各單位參觀，也準備了犯罪宣導品送給小朋友，此起彼落的歡笑聲，讓整個分局都洋溢著歡樂氣氛。

海山分局藉機向小朋友們宣導犯罪預防、婦幼安全及交通法令等常識，教導學童們遇到突發狀況時如何保護自己與尋求協助，分局也特別安排重型警用機車供學童逐一排隊乘坐，老師也幫每位小朋友們拍照，小朋友們都興奮不已，說一定要把照片拿給爸媽和朋友看。

海山分局長周振安表示，為培養青少年、幼童犯罪預防觀念，拉進警民距離，達成社區警政理念，這類學童參訪活動非常重要，在不影響既有勤務下，都會盡力安排，竭誠歡迎各年齡學童前來參訪警察機關，利用實際體驗的方式讓學生們了解警察工作， 能讓大小朋友培養健全的法治概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果。