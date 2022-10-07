綠追打民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案，引發大小柯戰爭，民進黨團總召柯建銘嗆柯文哲公信力不如自己，也批高虹安危機製造機；蘇貞昌則嗆民眾黨主席柯文哲扭曲事實，柯文哲反嗆，當全國老百姓沒眼睛嗎？「拿棍棒把人打到重傷，然後反問人身體怎麼那麼差」，痛批綠營全黨動用國家機器打一人太明顯。

柯建銘受訪時說，資策會日前有到經濟委員會備詢，高虹安也知道，能上去捍衛清白，結果她不去，痛批高虹安一人騙全國、亂全國，此事件「大柯(柯建銘)比小柯(柯文哲)有公信力」，另也稱高虹安只會自欺欺人、製造危機，是危機製造者，不是解決者，連自己問題都不能解決，怎麼當市長。

柯文哲今下午出席心中山線形公園周邊景點推廣活動，會前受訪表示，柯建銘說高虹安是危機製造者，「但你拿出棍棒把人家打到重傷，然後怪他身體怎麼那麼差，這很奇怪」，柯強調，社會怎麼沒人去譴責施暴者，反而是問受害者怎麼不夠堅強，真奇怪。另柯建銘稱自己較有公信力，柯文哲笑稱，全國民調來研究看看，自己一定比柯建銘好。

而行政院長蘇貞昌也加入戰局，稱柯文哲喊「全黨打一人」是扭曲。柯文哲反擊，當全國老百姓都沒有眼睛嗎？打開電視就知道了，全黨動用國家機器打一人太明顯了。