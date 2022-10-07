豐原派出所辦公廳舍新建工程7日動土，市長盧秀燕主持典禮，預計2024年完工。（陳淑娥攝)

豐原派出所辦公廳舍新建工程7日動土，市長盧秀燕主持典禮，預計2024年完工。（陳淑娥攝)

台中市豐原警分局豐原派出所轄管葫蘆里等11里，警力增加後廳舍不敷使用，辦公廳舍新建工程7日動土，市長盧秀燕主持典禮時表示，新廳舍建坪近400坪，斥資6500多萬元，預計2024年完工，屆時可容納約55名，將提供充足辦公空間供員警使用。

市長盧秀燕指出，警察以廳舍為家，豐原派出所因轄管11個里，由於警務繁忙，警力由原本26人增至40多位，現有辦公廳舍僅26坪不敷使用，市府斥資6598萬興建新辦公廳舍，要讓員警有優質的辦公空間。

盧秀燕指出，台中市的警察廳舍確實有改建必要，從市警察局搬遷至潭子新大樓，以及成立大雅警分局，加上社口派出所改建，以及現在豐原派出所辦公廳舍興建，她是六都唯一的女市長，特別重視家的感覺。

豐原警分局長劉安杰簡報指出，豐原派出所轄管葫蘆里等11里，轄管2萬2千餘人，屬豐原分局最繁重派出所，轄區內有豐原第一市場、20餘家金融機構、眾多醫療診所及雪花齋、寶才等百年糕餅店，商業繁盛，其位於大豐原地區核心地帶，治安、交通負荷均十分繁重。

豐原警分局表示，本案工程費用為6598萬，規畫為辦公廳舍地上3層建物，建坪約393.47坪，可容納使用人數約55名，預計2024年完工，屆時可提供充足空間供員警使用，解決辦公環境擁擠等問題。