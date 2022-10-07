「牽手做公益、讓愛傳下去」活動共有14家企業或個人參與捐贈，共有13家長照機構受惠。（邱立雅攝）

立法委員林思銘號召民間企業和公益團體募集物資，項目包括紙尿褲、酒精、口罩、手套、看護墊、麵條、電腦軟體等，7日在新竹縣副縣長陳見賢見證下舉行「牽手做公益、讓愛傳下去」捐贈儀式，將物資捐贈給新竹縣13家長照機構，盼藉此拋磚引玉，讓更多善心人士願意共襄盛舉，使社福單位能夠受惠。

陳見賢表示，新竹縣政府關心弱勢團體及所有需要照顧的人，但政府資源有限，希望借重社會資源協助需要幫助的人。非常感謝所有捐贈團體，因為疫情的關係，長照機構不管是資源或金源都嚴重不足，希望藉這機會讓社會更美好、讓愛傳播出去

縣府社會處指出，截至今年8月底，竹縣65歲以上老年人口總數為7萬7999人，111年長照需求人口數共計1萬7373人，目前全縣共設置16家提供日間照顧的社區式長照機構，服務共364人，另設有40家全日型照顧機構，共2996人入住，減輕家屬照顧負擔。

林思銘說，此次透過新竹縣希望城市發展協會與新竹縣政府共同舉辦活動，主要喚起社會公益人士，大家慷慨解囊，把愛心傳遞到社會上每個需要的角落，尤其新竹縣在長照方面一直做得非常好，但除了政府的力量，我們還需要民間一起付出，讓新竹縣的老中青幼都能獲得照顧。

本次「牽手做公益、讓愛傳下去」活動共有14家企業或個人參與捐贈，項目包括紙尿褲、酒精、口罩、手套、看護墊、麵條、電腦軟體等，名單如下：台灣電商發展協會、吉祥科技、全鑫高空企業、酉維工程顧問、首洲營造、嘉德琳幼教集團、新竹縣工業會、正隆公司竹北廠、華苓科技、睿鼎數位科技、點通科技、鳳飛飛慈善基金會、祥逸音響電器、溫進祥、涂睿騰等。