台中市近日發生民眾檢舉食品工廠涉販賣過期食品，檢舉人身份疑遭外洩問題，藍營市議員賴順仁指出，雖然市府多年前訂定受理檢舉陳情案件保密要點規定，但他發現其中似有罰則不明確之處，他認為應該嚴加保護檢舉人身分遂提案修法，不要再有類似的事情發生。

賴順仁表示，台中市政府多年前訂定「台中市政府受理檢舉陳情案件保密實施要點」，欲藉此鼓勵民眾勇於檢舉不法，建立全民監督機制；但近日卻發生有民眾因檢舉食品工廠販售過期食品，卻疑似遭洩漏身份之情事。

賴順仁指出，對於檢舉人身份遭洩漏的相關罰則，規定在該要點第10點「各機關發現檢舉、陳情案情外洩、案卷遺失或有洩漏檢舉、陳情人身分之虞時，應即逐級陳報，並通知本府政風處協助研採補救措施及查明責任歸屬並依法辦理。」

賴順仁說，一旦有公務員洩漏檢舉人身份時，市府只是依法辦理，至於所依罰則較重或較輕，並無強制規定。因此可能以較輕的裁罰標準罰之。無怪乎承辦檢舉案件人員不在乎是否洩漏檢舉人身份問題。

賴順仁表示，既然該要點有此漏洞，身為民意代表，有義務提案修訂其法律漏洞，要求一旦發現檢舉陳情案外洩時，應依刑罰較重之法令處分，確保檢舉人權益，讓台中市不再有檢舉人身份遭洩漏疑慮。

賴順仁指出，盧市府是個負責任肯改革的政府，對於多年前制定的法規，若發現有不合宜或漏洞時，應及時填補，目前市府也著手檢討研擬檢討，以保障台中市民有個安心生活的環境。