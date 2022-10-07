由高雄市觀光局與體育總會共同舉辦的「2022蓮池潭國際鐵人三項競賽」即將於10月9日登場，不僅是國內鐵人三項競賽第一次在高雄市蓮池潭辦理，更採用國際賽事規格，吸引了全國將近620位好手報名同場挑戰肌耐力極限。本次比賽活動場域包括享譽國內外的高雄地標「蓮池潭」，途經最美的左營「綠園道」，最夯的「龍貓隧道」輕軌美術館站以及中都橋，沿途飽覽城市美景及品嚐在地美食，絕對能讓參賽選手及遊客們滿載而歸。活動當天場域自上午5時至9時，市府將實施交通管制，歡迎喜歡參與體育賽事的民眾，可以利用大眾運輸工具，一起來為參賽選手加油打氣！

圖說:最新最夯輕軌美術館站的「龍貓隧道」，快來打卡。(阿樂ygt1016提供）。

觀光局長周玲妏表示，高雄深具發展運動觀光的潛力，這次蓮池潭國際鐵人三項比賽，各路好手聚集，賽程起點「蓮池潭」是高雄著名地標之一，有孔廟及各式廟宇座落於此，在亭台樓閣、宏偉神像、城牆及周邊老街與眷村的環繞襯托下，極具濃厚的文化底蘊，滿溢左營「舊城」氛圍，環湖步道景觀舒適優美，自由車賽程途經左營綠園道，其中輕軌美術館站就在附近，歡迎大家賽後，也可以到被網友譽為「龍貓隧道」的最夯景點來打卡拍照，留下最美的回憶。

配合鐵人三項賽事，蓮池潭週邊及中華一路、翠華路（南向機車道交叉路口）道路封閉，請用路人繞道「九如橋」及「明潭路、大中路」通行，道路週邊亦設置交維指示牌面提供用路人相關管制訊息，籲請市民朋友配合短暫時間的交通管制及改道行駛，以成就這場賽事能順利進行。

高雄市體育總會鐵人三項委員會姜寄生主委說，此次賽事共吸引了將近620名鐵人報名參加，其中有來自香港、日本、美國等地20多位國外專業鐵人選手，國內鐵人更是臥虎藏龍：如亞運國手「神奇小威」林威志，曾是2017年亞洲鐵人三項錦標賽青少年第二名！還有康軒文教集團李萬吉董事長，長年參與鐵人賽事，此次蓮池潭國際鐵人三項更是他個人生涯中第108戰。姜主委表示，蓮池潭地理環境極佳，除了有水域可從事各類水上活動外，風景區內更有各項運動如路跑及自由車所需腹地，聯外交通亦十分便利，非常適合辦理大型體育賽事，期待能有效結合政府與民間資源，讓2022蓮池潭國際鐵人三項成為高雄另一指標國際性活動，發展高雄運動觀光並推廣全民運動風氣。

圖說:運動完需要補充熱量，左營酸菜白肉鍋是最好的選擇。（specialkiwithart提供）

蓮池潭不僅有全台首座國際標準的纜繩滑水場，還有多項刺激水上活動，深受熱愛挑戰自我極限的遊客喜愛，蓮池潭也因而成為高雄少數「能文又能武」的景點。而「2022蓮池潭國際鐵人三項競賽」更是首場於蓮池潭舉辦的大型運動賽事，意義非凡，蓮池潭所在的左營，有許多在地美食，如剛獲得「2022米其林入選餐廳」的「海光俱樂部中餐廳」，必點的是烤鴨、蔥油餅、柳橙排骨，還有美食饕客推薦的酸菜白肉鍋、餃子及牛肉麵等，「中外餅舖」特色伴手禮也不容錯過，歡迎大家國慶連假來蓮池潭周邊，為這些熱血的鐵人們加油打氣！

圖說:10月9日活動當天上午6時至9時進行交通管制。(高雄市觀光局提供)

「2022蓮池潭國際鐵人三項競賽」於111年10月9日上午6點至9點於蓮池潭辦理，賽事當日請參考管制時間提早出門或避開競賽路段，管制及建議改道措施說明如下：

【交通管制】

一、翠華路（新庄仔路至九如四路）南向機車道封閉，將調撥快車道供機車行駛，請用路人減速慢行，並行駛中華陸橋，東西向道路路口管制，現場由員警視狀況彈性管制，趕時間的民眾請繞道「九如橋」及「明潭路、大中路」。

二、中華一路、翠華路（南向機車道交叉路口）道路封閉，東西向道路路口管制，現場由員警視狀況彈性管制，趕時間的民眾請繞道「九如橋」及「明潭路、大中路」。

三、「願景橋」、「美都路」、「同盟三路」、「中都橋」雙向道路封閉，現場由員警視狀況彈性管制，趕時間的民眾欲往市區請繞道「中華一路」，欲往鼓山請繞道「九如橋」。

四、河西一路（中都橋-願景橋北向單側）封閉，出入河西路僅為右轉。

五、環潭路（物產館前路段）活動封閉，請改道洲仔北街。

【公車改道】

管制期間行駛於明潭路、翠華路之漢程客運「紅35」、「紅35（繞）」、「168東」、「168西」，港都客運「紅27」、「205」、「217」、「218」，高雄客運「8017路」，南臺灣客運「紅33」、「紅36」、「紅52」營運時間及行駛路線受影響，請參閱各公車業者於官網公告改道資訊 及活動當日ibus app彈跳視窗。