民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，7日表示最新出爐民調顯示徐定禎暫居第2，僅次於縣議長鍾東錦，緊咬鍾東錦涉及傷害致死的舊案，直批鍾東錦在戒戰後的1988年受審判決確定，卻還用「戒戰時代的黑牢」來為自己開脫，苗栗鄉親都在等待真相，要鍾東錦出來說清楚講明白。

徐定禎競總預期鍾東錦陣營只會內耗、民調繼續走低，特別是鍾東錦被爆出把人活活打死的傷害致死案件，鍾東錦還用「戒嚴時代的黑牢」來為自己開脫，徐定禎強烈駁斥這樣的說法，鍾東錦涉及的傷害致死案件，三審定讞的判決是在1988年，但1987年早就解嚴了，哪有什麼黑牢？鍾東錦這番言論根本是侮辱民主前輩！

徐定禎重申，鍾議長爆出傷害致死案件，是重大的社會事件，再加上鍾議長先前在記者會坦承犯下妨害家庭、還有讓受害者腸子外露的殺人未遂，苗栗鄉親都在等真相，請鍾議長說清楚講明白。

徐定禎針對鍾東錦指稱有謝福弘陣營的參選人，來到他的問政說明會，企圖混淆焦點，徐定禎特別澄清，他原則一直都很簡單，就是開大門走大路，大家是為了自己的選舉努力，也沒有在他的問政說明會為其他參選人拉票，要來站台，他都是歡迎。

徐定禎並反問鍾東錦，曾經同為謝福弘的國民黨同志，與其檢討為何有泛藍參選人到他的場？不如檢討為什麼這些人不參與鍾東錦的活動？難道鍾東錦不覺得自己選舉搞得眾叛親離顯然有問題？