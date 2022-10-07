曼聯今日在歐聯盃小組賽對陣處於分組墊底的賽普勒斯球隊奧莫尼亞，對於本賽季遭遇進球荒的葡萄牙足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)來說，此戰是大展身手的好機會，先發出賽的C羅雖然在比賽中助攻隊友進球，不過仍然找不到進球的感覺，C羅甚至還錯失一次隊友傳出的精彩助攻，最後運氣不佳打在門柱上，所幸曼聯最終仍是以3比2擊敗奧莫尼亞，暫居歐聯盃小組第2。

獲得珍貴的先發機會，C羅也顯得相當積極，這場比賽他嘗試射門8次，不過卻只有1次射正，無法成功轉化為進球，C羅甚至在下半場上演尷尬一幕，隊友多拉特(Diogo Dalot)精彩繞開守門員後，此時球門前就只剩1名奧莫尼亞後衛，多拉特隨後將球傳給前來接應的C羅，沒想到C羅竟一腳踢在門柱上，白白錯失了進球機會。

曼聯終場靠著拉許佛(Marcus Rashford)梅開二度，以3比2一球之差打敗奧莫尼亞，曼聯在歐聯盃3場下來拿下2勝1負，取得6分積分排在小組第2，僅次於西甲球隊皇家社會，在小組賽其他2支對手舍里夫及奧莫尼亞無法帶來實質威脅下，曼聯有機會以分組前2進入歐聯盃淘汰賽。

本賽季C羅僅靠著歐聯盃1次12碼罰球取得賽季首球，在運動戰的33次射門當中，C羅還未能踢進1球，也因為本賽季狀態不佳，C羅更是在葡萄牙國家隊遭受質疑，日前在媒體所做的民調當中，有超過1半的葡萄牙球迷認為沒必要再將C羅列入先發陣容，讓這位一代足球名將處境十分艱難。C羅目前在俱樂部進球數來到699顆，不過在沒有辦法保證獲得先發的情況下，C羅欲突破700進球大關只能耐心等待。