年底有30萬確診者不能投票？蘇貞昌稱「為了公共利益」 王婉諭：沒收投票權違憲

九合一選舉將在11月26日進行投票，中選會日前宣布依照去年五月的指引，確診者不得出門投票。立委王婉諭今天在立法院總質詢詢問行政院是否已經定調，行政院長蘇貞昌表示，只要能出門就能投票，但是如果要讓確診者出門投票，又要準備另一組發票與開票的人。

王婉諭說，台灣要進入共存，雖然仍不能鬆懈，但應該尋求兩者平衡。投票是憲法賦予人民的基本權利，《傳染病防治法》不是天條，指揮中心無權逾越憲法規範。

王婉諭指出，以目前每日確診人數來估算，屆時全台會有二、三十萬人在隔離中，投票權被沒收，行政院對於沒收他們的投票權是定案了還是評估中？先前的會考曾經針對確診者做出調整措施，為什麼投票不行？

蘇貞昌回應說，確診者不能出門是《傳染病防治法》的規定，是為了公共利益，所以不是沒收投票。

蘇貞昌指出，投票跟考試不一樣，考試是大家都同一張考卷，但是投票的每個人票都不一樣。如果要讓確診者出門投票，又要準備另一組發票與開票的人，「除非委員你能發明一套（方法）。」