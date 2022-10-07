警方查獲3公斤的K他命等贓證物。（林郁平攝）

刑事局偵查第三大隊日前接獲情資，有運抵國內的包裹以「襯衫禮盒」為品項，但該襯衫並非名牌，卻大費周章從國外寄出，極為可疑；警方拆開禮盒赫然發現，禮盒內的瓦楞板縫隙中竟夾藏K他命，經逐一剪開倒出，共起出高純度的K他命計3092公克，因夾藏方式極為隱蔽特殊且為國內首見，立即組成專案小組報請台北檢察署指揮偵辦。

警方調查，毒品走私集團利用多元化計程車「代客快遞」的服務，透過不知情的計程車司機出面領貨，讓原本在新莊埋伏準備逮人的幹員們急踩煞車，以防行動曝光，專案小組馬上改變計畫，讓司機先把貨領走再「以貨追人」，一路暗中跟監運將行蹤。

歹徒雖不斷通知運將變更派送地點，意圖製造斷點，並觀察是否遭警方鎖定，不過，專案小組仍先掌握派送地點超前部署，在北市萬華街頭攔截到正在收貨的許姓男子。

警方溯源追查，發現幕後主嫌是芳明館廖姓角頭，所幸毒包裹在關口即遭專案小組攔截偵辦，達成「截毒於關口、緝毒於境內」成效。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

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警方切開瓦楞板，赫然發現縫隙中填滿K他命。（翻攝照片／林郁平台北傳真）