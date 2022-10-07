民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的胞兄鄭運鴻經營粉專「難攻大士」，轉發「高虹安插班進北一女」假訊息，遭國民黨桃園市議員候選人凌濤告發違反《社會秩序維護法》。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批，鄭運鵬兄弟的關係堪稱「天使與魔鬼連體嬰」的虛偽矯情雙面人，其行徑更可謂「網軍家庭」，是政治界的大醜聞。

鄭寶清今日在臉書發文表示，鄭運鵬的哥哥鄭運鴻經營的粉專《難攻大士》，轉發攻擊高虹安特權插班轉學北一女的假消息，卻被鄭運鵬宣稱是言論自由且其哥哥未輔選、兄弟不曾討論政治而意圖切割止血，以免影響鄭運鵬的桃園市長參選選情。

鄭寶清質疑，鄭運鵬這種左手拿數位中介法立法打擊網路假消息，右手縱放親哥哥散布網路假消息為「言論自由」的雙標惡行，豈不就像是扮演「天使與魔鬼連體嬰」的虛偽矯情雙面人，難道不會羞愧到無地自容嗎？難道還能繼續濫用言論自由的「遮羞布」來詐騙桃園市民嗎？難道其人格、品性與是非道德、政治誠信有嚴重瑕疵的人可以做我們的桃園市長嗎？

不僅如此，鄭寶清更抨擊，親哥哥鄭運鴻當網軍、當民進黨政治側翼及打手，鄭運鵬雙標惡行且沒有是非道德羞恥心參選桃園市長，這樣的「網軍家庭」、「狼狽為奸兄弟搭檔」，再加上與現任桃園市長鄭文燦「暗黑帝國」共犯結構的同流合污，一旦成功合作當選桃園市長，桃園又會變成什麼樣子呢？