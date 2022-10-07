神岡區圳堵國小及神圳國中校園設施極待改善，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍7日會勘爭取經費。（陳淑娥攝）

神岡區圳堵國小及神圳國中校園設施極待改善，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍7日會勘爭取經費。（陳淑娥攝）

台中市神岡區圳堵國小及神圳國中校園設施亟待改善，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍7日會勘，爭取地坪改善及活動中心增建內部設施，所需經費近600萬元。教育局允諾將全力協助改善工程的經費補助。

圳堵國小校長楊雅娟表示，現有教室前空地鋪設透水磚下陷，造成地面凹凸不平，遇大雨來臨，常有積水不退、排水不良問題，影響學生行走安全性。另椰子樹及花圃四周花台磚表面尖銳、破損且易脫落，跑道旁排水溝面部分鋼筋裸露，確有立即改善必要性。

神圳國中總務主任黃晟宏反映，學校活動中心已完工驗收，但原先規畫舞台設備、燈光、音響、布幕等設施，卻因缺乏經費而無法建置，未來僅能成為集會場所，無法達到預期效益。

教育局副局長葉俊傑指出，市府全面建置更符合當代需求教學環境，圳堵國小現有教室前空地鋪設透水磚，須辦理相關鋪面及排水改善等工程，初估工程費約300萬元；另神圳國中活動中心因採取減項發包，內部設施缺乏，需設置專業音響、燈光及布幕等設備，相關經費約298萬元，教育局同意將全力協助改善工程的經費補助。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，接獲校方反映，邀請相關單位會勘與溝通，圳堵國小因校園地坪透水磚嚴重下陷，每逢颱風或豪雨期間，常有積水不退、排水不良問題，影響師生教學及活動推展時的安全性，為提供師生安全之校園學習環境，校園地坪急需改善。神圳國中活動中心原本缺乏內部設施，經過與教育局溝通協調後，同意補助活動中心燈光、音響、布幕等舞台設備，總計二個學校市府補助共598萬元經費，讓師生就學環境儘速得到改善。