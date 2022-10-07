民進黨台北市議員梁文傑在廣播節目上表示，黃珊珊支持度不會低於20％，但因台北市長柯文哲仇恨值太高，恐連帶影響黃珊珊選情。對此，柯文哲今日被問到仇恨值高過民進黨籍台北市長參選人陳時中？他秒回「不可能啦，我清廉勤政、愛民愛鄉」。

柯文哲今下午出席心中山線形公園周邊景點推廣活動，會前受訪表示，梁文傑的評論就是政治口水，每天打來打去，到現在為止沒有人要討論政見，真的很糟糕。更反問梁文傑，為什麼不說陳時中的仇恨值影響到他自己。

柯表示，選舉就是有喜歡不喜歡，我們台灣也沒有用正負面的投票方式，只能投一票，而且是正面投票，就比較容易選出爭議性很大的人，柯更強調自己的仇恨值不可能高於陳時中，因為自己清廉勤政、愛民愛鄉。

另外環南市場自治會長林勝東日前回憶「萬華破口說」，痛斥陳時中「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中昨表示「有痛跟我講」，對此柯文哲今笑稱，我看陳時中不只放棄萬華（選票），大概全台北市都放棄了，感覺好像民進黨放棄台北市，怪怪的。