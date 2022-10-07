年底縣市長選舉倒數計時！台北市呈現「三腳督」態勢，選情拉鋸。國民黨台北市議員游淑慧今(7)日列舉國民黨和民進黨曾在台北推出的參選人分析，質疑民進黨在台北市的世代接班出了什麼問題？為什麼在台北市，民進黨培養不出中壯世代的市長人選？

游淑慧今(7)日在臉書以「國民黨VS.民進黨 在台北」發文。她提及，1998年台北市長選舉，國民黨派出馬英九對上民進黨派出的陳水扁，兩人同是1950年，當年同為48歲。2006年的台北市長選舉，國民黨派出郝龍斌對上民進黨派出的謝長廷，郝龍斌1952年次，謝長廷1946年次，54歲對60歲，兩人相差6歲。2010年的台北市長選舉，國民黨一樣派出郝龍斌對上民進黨派出的蘇貞昌，蘇貞昌為1947年次，因此是58歲對63歲，相差5歲。今年選舉，國民黨派出蔣萬安對上民進黨派出的陳時中，蔣萬安為1978年次，陳時中為1953年次，因此是43歲對68歲，兩人相差25歲。

游淑慧分析完後不禁直呼，民進黨在台北市的世代接班出了什麼問題？為什麼在台北市，民進黨培養不出中壯世代的市長人選？游淑慧更表示「越派越空降」、「越派越奇怪」。

針對此文，許多網友則留言表示「終於有人看到這個問題了，重點是不容易溝通，頻道對不上」、「年輕的躲在後面當網軍」、「68歲可以讓他退休了」。不過也有網友認為「不建議這樣對比，民進黨以45歲以下的青壯派參政的比率，還是比國民黨多」、「這形容走鐘了喔，年紀不是問題，品德能力才是關鍵」。