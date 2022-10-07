全台科技廊道火熱興建中，無畏連續幾個颱風干擾混凝土出貨，國產建材(2504)9月營收仍維持高檔，集團營收為17.51億元、國內本業營收則是13.4億元，前9月營收達155.09億元，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現持穩的趨勢。其中與混凝土相關的本業，9月份國內銷售金額達到13.40億元，繼續維持超過13億元的營收高檔。

國產建材指出，營建與混凝土產業是看天吃飯的行業，若遇到嚴重影響天候的颱風與梅雨，會干擾工進，但近年科技業建廠需求量大，也帶旺各區域的房市建設，長期需求巨量混凝土下，讓整體的混凝土需求來到最大化、同時受天候干擾的混凝土出貨，也會產生遞延效應，預期包括現在起的第四季與農曆年前，都是混凝土高需求的大旺季，出貨高峰將旺上加旺、樂觀可期。

國產建材說，第4季傳統旺季運，除了科技建廠持續強勁需求，928房市檔期全台推案約8000億元，也進一步推升市場需求。未來國產建材正興建中仁德廠於年底前後加入營運，不僅可增加產能、達到區域聯防的競爭力，而且還可以整合國產建材集團在大台南與大高雄所擁有的9座混凝土廠，產生相當龐大的協同作業綜效，搶攻大台南與大高雄混凝土營建市場需求。