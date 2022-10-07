晶圓代工廠世界(5347)受客戶庫存調節導致稼動率下滑影響，2022年9月合併營收降至近14月低點，使第三季合併營收終止連10高，但仍創歷史第三高、表現略優於財測預期。展望後市，由於客戶持續庫存調節，第四季營運估將持續下滑。

世界先進9月自結合併營收36.93億元，月減25.73％、年減11.46％，為近14月低點，仍創同期次高。第三季合併營收133.27億元，季減12.89％、年增12.21％，終止連10季創高，仍創同期新高、歷史第三高。累計前三季合併營收421.2億元、年增34.94％，續創同期新高。

世界先進先前法說時表示，因客戶因應終端需求降低而積極調整庫存，訂單能見度下滑預期將使稼動率自滿載降至81～83％，預估第三季營收介於129～133億元，季減約13.1～15.7％、年增約8.6～12％。毛利率下滑至44～46％、營益率下滑至32.5～34.5％間。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量減少，使9月營收明顯下滑。法人認為，世界先進第三季營收略優於財測預期，主要受惠新台幣貶值挹注。展望後市，公司表示客戶第四季持續進行庫存調整，不排除可能持續至明年上半年。

世界先進先前法說時表示，今年資本支出估約230億元，較先前約240億元小減4％，全年產能仍估增9％、達約314.8萬片8吋晶圓，晶圓五廠2萬片產能則預期延後至明年下半年開出。

美系外資近期出具報告指出，面板驅動IC與電源管理晶片（PMIC）分占世界先進產能35％及65％，由於世界先進近期針對面板驅動IC客戶提供10～15％的售價折扣優惠，與先前知悉的維持售價策略不同，並憂心此策略可能波及PMIC。

受調降晶圓售價影響，美系外資預期世界先進明年毛利率將回落至約35％、使每股盈餘降至約4.83元，明年以後的可持續每股配息可能僅3.41元，殖息率自近9％驟降至約4.7％，並認為快速的毛利率侵蝕和潛在的電源管理晶片訂單削減，可能是下個負面催化劑。

鑒於面板驅動IC供應鏈的庫存修正時間較預期長、合肥晶合等中國大陸晶圓代工廠競爭，恐侵蝕世界先進明年毛利率、獲利及殖息率，美系外資對此降低稼動率及資本支出預期，將評等自「中立」調降至「減碼」、目標價自75元降至65元。