由Discovery頻道與TaiwanPlus聯手推出的全新系列節目《TaiwanPlus鉅獻》，10月起重磅推出「島嶼新世代」特輯，向全世界介紹全球首件環保婚紗、推動環境永續的山間料理人及時下最夯的NFT，從不同的角度讓世界看見台灣人源源不絕的活力與創意。

時尚產業炫目華麗，卻在全球產生約10%的碳排放量，成為僅次於石化業的高汙染產業。台灣作為全球婚紗禮服製造重鎮，透過科技落實環保減碳、推動永續時尚的實際作為正是當務之急，台灣頂級婚紗設計師林莉的最新課題，正是以環保面料持續為新嫁娘在一生中最重要的日子留下美麗身影。

林莉與合作夥伴蕭黛莉等人挑戰以環保布料打造白紗禮服。（Discovery提供）

這項突破以往常識的全新嘗試讓林莉與長期合作的三明治布料專家蕭黛莉傷透腦筋。原來環保三明治布的原料係由寶特瓶廢棄物經過繁複處理後製成的紗線，這種彈性立體的機能性布料以往多用於製作運動服與內衣，因缺乏光澤、結構特性難以形塑婚紗所需的輪廓與挺度而讓林莉在試胚過程中遭遇重重困難，但經過反覆調整測試，終於成功以環保布料打造白紗與禮服系列，製作出全球第一件環保婚紗。

台灣有3分之2面積是山林，而在台灣更有一種職業叫作採草人，他們每天深入山林， 尋覓可做為保健食品的珍貴植物，然而因歲月的更迭，這個行業即將面臨失傳。陳文裕是祖傳三代的採草人，他每星期前往萬華青草巷，將從滿山遍野採擷的青草植物送給同樣接手百年基業的青草店第三代簡宜賢，他們將藥草製作成年輕一代較易接受的茶包與調理包，附予傳統藥草新生命，也讓這個行業得以延續。

阿美族廚師林鳳廷帶領年輕人保存祖靈的飲食文化。（Discovery提供）

阿美族廚師林鳳廷在台北工作多年後回到家鄉鑽研野菜料理，成為台灣著名的生態廚師。林鳳廷帶著兒子堅守山林，研究⼭棕、藤⼼、⽊鱉葉、筆筒樹等傳統阿美族食材，以及用生態捕魚法「巴拉告」（Palakaw）捕獲的魚蝦為大自然與土地留下永續未來的方式，他更將阿美族的傳統美食帶往歐洲交流，成為世界慢食文化的推手之一；而另一位山間料理人-退休小學校長陳木城，則是有感於現在小孩與大自然疏離，特別創立野菜學校，讓孩子從五感體驗土地的生命力，教孩子認識植物甚至自己做菜，進而認識大自然。這些山間料理人尊重大自然的方式各自不同，卻同樣是為環境永續竭盡心力。

陳木城的野菜學校帶領孩子們以探索、尋寶與遊戲認識大自然。（Discovery提供）

此外，節目也將介紹近年最熱門的NFT（非同質代幣）產業，從2020的東京奧運因羽球男雙的金牌戰而創作的NFT作品「新時代國旗」，到由獲獎無數的藝術家兼導演黃心健結合名廚江振誠以及舞者張逸軍聯手創造出的NFT 作品-We Are What Eat，看看台灣藝術家如何透過創新科技與藝術文化的碰撞，成就台灣堅韌強大的軟實力。《TaiwanPlus鉅獻：島嶼新世代》下周六（15日）起，星期六晚間8點於Discovery頻道首播，11月也將上架於TaiwanPlus。