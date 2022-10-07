台中市政府推動公車進校園獲好評，針對今年新學年度學生乘車需求，7日起將調整15、21延1、162、301路部分班次發車時刻，另，281路部分班次由霧峰農工延伸至朝陽科技大學。交通局表示，目前全市已有28條公車路線行駛至12所大專院校及國高中職。

交通局長葉昭甫表示，有效善用台中市既有大眾運輸資源，提供學生便捷且安全的乘車環境，交通局持續視各校乘車需求，協調客運業者滾動式檢討相關路線。

交通局表示，這次調整的包括15路台中刑務所演武場，配合東山高中放學時間，16點20分班次延後至16點30分發車，21延1台中刑務所演武場16點15分班次延後至16點20分發車；另依靜宜大學上下課時間調整162路14點45分班次提早至14點30分發車、16點50分班次提早至15點40分發車、17點50分班次提早至17點15分發車、18點20分班次提早至18點發車。301路新民高中6點20分班次延後至6點40分發車、16點20分班次提早至15點40分發車、靜宜大學靜園餐廳17點50分班次提早至17點15分發車。

葉昭甫說，將運輸資源精準投放，提升師生乘車意願及營運效率，另外，考量居住於霧峰市區的朝陽科技大學學生通勤需求，協調281路調整20班次由霧峰農工延伸至朝陽科技大學，沿途停靠吉峰路、民生路、吉峰東路上既有站位。

交通局指出，台中市目前所有公車進校園路線延伸路段由交通部公路總局補助，後續也將爭取相關補助，讓搭乘281路延伸區間內路段的民眾票價均為免費，鼓勵學校師生及沿線民眾使用大眾運輸工具通學通勤。