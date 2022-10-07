生麗國際集團於10月6日，在桃園皇家薇庭舉辦「贈購車基金無限循環100萬元儀式」，當天共贈出50台百萬進口名車，獎金共撥出5千萬元。活動現場名車一字排開，市值更是超過1億5千萬元，這些都是用來獎勵生麗國際集團的優秀夥伴。

生麗國際集團有別於業界，規劃了首屈一指的獎金制度，讓夥伴們透過明確且透明的公司制度與獎勵機制，達成人生不同的夢想與目標，其中有位負債2000萬元的陳詠澐榮譽顧問，在加入生麗6年之後，靠著自己的努力，不僅償還債務，還買了屬於自己的房子，更不需要為了錢沒日沒夜的工作。陳詠澐表示：「面對從前的掙扎人生，如今已能侃侃而談笑著回憶。一切都是靠生麗集團的支持。」

生麗集團的優秀夥伴，更是跨及兩岸三地，去年升上榮譽顧問的何鍾臨，是從福建跨海嫁來的台灣媳婦，她亦是本次購車基金的得主之一。回想加入生麗前，她是一名自營美甲師，每天工作十幾個小時，即使累得挺不起腰，收入始終無法與努力畫上等號，人生毫無目標，更不敢談夢想，直到加入生麗才有了改變！何鍾臨表示：「直到加入生麗，我才知道，像我這樣沒有學歷、財力的人，透過生麗集團的協助，也能輕鬆創業，實踐夢想！」

生麗執行長黃隆源進一步指出，生麗國際最具優勢的地方，除了穩健的20年品牌實力外，更有業界首屈一指的獎金制度，至今已累計千千萬萬的美麗見證，未來將貫徹公司文化「做個手心向下的人」這樣正向積極的精神，讓更多人願意用分享的方式翻轉人生。

本次的「購車基金 無限循環100萬元」，除了是業界首屈一指的福利外，更包含了對夥伴的體貼與關懷，執行長黃隆源表示：「公司規劃贈車獎金制度，除了獎勵事業有成的夥伴之外，更是在乎夥伴們『行』的安全。因為傳銷商到各地服務夥伴，公司贈送購車基金100萬元，期許讓夥伴們享受快意駕馭，行車安全無虞。」