高球桿頭代工龍頭復盛（6670）7日公佈9月營收，比去年同期倍增，累計今年前三季營收達243.21億元，直接超越去年全年的232.15億元，鉅明（8928）9月單月雖然衰退，累計今年前三季仍成長6.95％。

復盛7日公告9月營收26.73億元，年增100.91％，累計今年前三季營收243.21億元，除了年增43.76％，更一舉超越去年全年的232.15億元。

復盛發言人許廷儀表示，9月營收倍增，主要是因去去年9月受到COVID-19新冠疫情影響，越南工廠配合政策停工，導致基期較低，而前三季營收爆發，則是下游客戶訂單增加所致。

同樣在7日公告9月營收的鉅明，單月營收約2.10億元，年減24.04％，累計今年前三季營收約22.51億元，年增6.95％。

鉅明發言人顏志憲指出，客戶因應新品上市的訂單，已經回流，因此，從10月開始，營收可望回溫。