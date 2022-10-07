高球桿頭代工龍頭復盛（6670）7日公佈9月營收，比去年同期倍增，累計今年前三季營收達243.21億元，直接超越去年全年的232.15億元，鉅明（8928）9月單月雖然衰退，累計今年前三季仍成長6.95％。
復盛7日公告9月營收26.73億元，年增100.91％，累計今年前三季營收243.21億元，除了年增43.76％，更一舉超越去年全年的232.15億元。
復盛發言人許廷儀表示，9月營收倍增，主要是因去去年9月受到COVID-19新冠疫情影響，越南工廠配合政策停工，導致基期較低，而前三季營收爆發，則是下游客戶訂單增加所致。
同樣在7日公告9月營收的鉅明，單月營收約2.10億元，年減24.04％，累計今年前三季營收約22.51億元，年增6.95％。
鉅明發言人顏志憲指出，客戶因應新品上市的訂單，已經回流，因此，從10月開始，營收可望回溫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。