工業電腦龍頭研華（2395）7日公布9月營收64.1億元，較去年同期成長16.74％，月增2.78％。累計前9月合併營收達515.58億元，較去年同期營收428.78億元，年增20.24％。第三季及前9月累計營收締造歷史新猷。

9月營收以區域別來看，以北美、歐洲、南韓市場最為強勁，年對年分別成長17％、13％、20％，然中國、台灣及新興市場表現相對弱勢，年對年小幅衰退。

事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）及物聯雲暨影像科技事業群（CIoT）表現最佳，皆較去年同期成長11％。工業物聯網事業群（IIoT）已逐步恢復成長動能，較去年同期個位數增長，僅服務物聯網事業群（SIoT）年對年微幅衰退1％。

累計前9月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長34％、23％及27％。各事業群表現方面，以應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長56％、30％及25％。

受全球高通膨與總體景氣下行影響，供應鏈方面物料短缺平緩、海運運輸時間改善，客戶開始調整真正需求以平衡供需。接單狀況方面，北美及歐洲市場終端需求保持動能，中國市場受經銷商庫存調節及需求放緩，接單狀況持續疲弱。

研華表示，內部已啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。9月因歐美暑期長假因素接單下滑，接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.73，累計一至九月BB Ratio為1.08。