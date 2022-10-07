實價登錄2.0實施已滿一年，房市越來越透明，但是黑心房仲利用屋主的信任，刻意隱瞞成交行情，再聯手投機客賤賣屋主房屋的案例依然層出不窮。永慶房屋黄黛閔經紀人就曾經解救過一名險遭黑心房仲坑騙的屋主。

黑心房仲刻意隱瞞成交行情 幫屋主「打九折」出售！

去年時候，永慶房屋經紀人黄黛閔在科技大樓站附近拜訪一名屋主時，屋主向黄黛閔表示，自己正在售屋，然而委託房仲對他說，他的房子只能賣到1800-1900萬之間，而且賣了一陣子還賣不出去。黄黛閔聽到後，連忙對屋主說，這個價格低到不合理！

黄黛閔表示，屋主的房屋鄰近捷運站，地理位置優良，區域行情大該坐落在80-84萬元之間，屋主房屋約25坪，大概可以賣到2000-2100萬元。根據其他房仲1800-1900萬元的價格，平均單價才72-76萬元而已，低了超過1成的房價，完全不合理。而且屋主的房屋是小坪數的物件，在該區域內是相當稀有的物件，因此價格還有機會提高。怎麼可能只賣1800-1900萬元還賣不出去？

永慶誠實服務 幫屋主挽回350萬差價

屋主聽聞後半信半疑，跟黄黛閔說，其他房仲業者也有提供成交行情資訊，上面就是寫70多萬元的單價，怎麼平均單價會到80萬元以上？黄黛閔看過其他房仲業提供給屋主的成交行情資訊後，對屋主說，這份資訊很明顯是刻意挑選低價的成交行情；台北市中心這麼熱鬧的區域，怎麼可能只有寥寥數筆交易？

黄黛閔給屋主看過誠實房價報告書，上面有完整的成交行情資訊，也給屋主看內政部實價登錄資訊，才發現其他房仲業者的資料缺漏那麼多！屋主這才一驚，自己差一點就被黑心房仲坑騙，賤賣自己的房子了。

於是屋主遂委託黄黛閔協助售屋。由於房屋地段優良等優勢，很多客戶對房屋很有興趣。在一個禮拜之內，黄黛閔就幫助屋主以每坪約86萬元的單價、總價2150萬元成功出售。房屋過戶後，屋主非常感動，雙眼泛淚地握住黄黛閔經紀人的雙手，感謝他幫自己挽回高達350萬元的差價。

貨比三家不吃虧 避免遭黑心房仲坑殺

黄黛閔指出，現代人工作繁忙、不一定有時間充分了解行情動態，購售屋的大小事自然希望透過專業的房仲協助處理。然而有許多黑心房仲卻利用民眾的信任，給予不完整的成交行情資訊。美其名是「簡化呈現資訊」，實則是「刻意挑選過低的成交行情」，讓消費者誤信過低的價格後，再聯手投機客低價購入並轉手賺取暴利。黄黛閔表示，如果當初屋主不察，這 350萬元很有可能就落入投機客口袋了。

民眾如要避免遭到黑心房仲坑殺，一定要多比較各家房仲業者所提供的實價登錄資訊。檢查是否有房仲業者刻意隱藏成交資訊。黄黛閔表示，永慶房屋「誠實房價報告書」中的成交資訊不僅完整，而且經紀人不能自行挑選資訊呈現，所以每一間永慶房屋門店的資訊都是一樣的。此外，永慶房屋還提供「真房價保證」給消費者，宣示不炒房不賺差價。如有違反，最高賠償賣方4倍服務費，買方400萬元。永慶房屋表示會持續捍衛消費者權益，提供消費者一個公平透明的房產交易平台。