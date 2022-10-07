基隆市長林右昌（圖後排左4）表示，基隆市府也與朱銘美術館展開1年合作，讓國中以下學童可以免費參觀朱銘美術館。（張志康攝）

曾在城博會期間在國門廣場展出的朱銘雕塑紳士系列作品，受到基隆市民的普遍好評。基隆市政府與朱銘美術館合作，自7日起，讓紳士系列作品重返基隆市國門廣場，佇立在基隆港前，拉近民眾與基隆港的距離。

基隆市長林右昌表示，透過今年城市博覽會，在城市空間實踐「整個城市，都是展演空間」理念獲得迴響，藉《紳士》再次展出成為新起點，開啟新合作模式，期待未來在基隆都市其他空間，都能有類似合作展出，藉跨空間串連延伸，讓生活更美麗，共好成就基隆美事。

此外，林右昌也宣布隨著朱銘雕塑作品《紳士》，在國慶連假前回歸基隆，也開啟基隆市府和朱銘美術館長達一年的合作計畫，基隆市國中小及幼兒園師生一年之內，不限次數免費暢遊朱銘美術館，藝術教育向下扎根，也把整個基隆當成城市博物館、美術館。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，7日開展後接續國慶連假，陽明海運文化基金會主辦的2022好港生活節也將於10月8日、9日兩天展開，有港邊音樂、文化走讀與講座，更有熱鬧又美味的好港市集，其中，由好港市集聯名I-NANA旬好食製作所的「碼頭工人小吃特選」，將呈現碼頭工人吃飽、吃好、補充好體力的美味小吃。

另外，民眾至「基隆市政府觀光及城市行銷處FB粉專」按讚，於指定貼文留言「歡迎＃紳士回歸」，並上傳與作品合照，前100名即可獲得「基隆電子旅遊套票50元折價代碼」，到「北北基好玩卡官網」購買指定基隆旅遊套票就可享50元折價優惠，邀請大家一起到基隆『看紳士、抽好禮』，參加好港生活節，體驗基隆獨有的港灣生活。