此次演習與佳里奇美醫院合作，將大量傷病患送往醫院救治。（台南消防第三大隊提供／李俊淇台南傳真）

南寶企業義消也加入這次防災演練，提升整體防災量能。（台南消防第三大隊提供／李俊淇台南傳真）

上月台東連續發生芮氏規模6級以上強震，造成花蓮橋梁斷裂及建築倒塌。為可提升民眾防災意識，台南市政府消防局第三大隊與佳里區公所，今（7）日在多摩市社區大樓辦理地震複合式防災演練，當大樓竄出濃煙時，路過民眾原拿出手機要報警，但遭附近交管警察即時勸阻大喊「這是演習啦」，民眾才放下手機後離開。

現場擔任救災指揮官田裕仁表示，此次地震演練假設因木屐寮六甲斷層錯動，而引發地震及火災等複合型災害發生，大樓管委會成員啟動防災自衛消防編組，指揮住戶進行避難疏散，並由區公所進行避難收容演練。

佳里區長朱雅宏表示，多摩市社區目前有500多戶，居民逾千人，社區內有大樓與透天厝，是佳里區少見的大型綜合社區。當發生災情後，立即成立指揮所並啟動臨時避難收容處所進行緊急安置災民安置作業，另外因應COVID-19疫情加入收容處所防疫演練。

第三大隊陳博文大隊長表示，今年9月17日及18日台東發生芮氏規模6級以上多次強震，全台有感，而台南市也在2016年時也發生因強震致使維冠大樓倒塌，造成嚴重傷亡，可見平時進行地震演練的重要。

台南消防局表示，在地社區、組織或企業，如能夠在第一時間投入救災，有助增加救援成功機率，也同時分擔警消醫療人員於災害下救援的壓力，這次義消同仁與南寶企業義消加入除了提升防災量能外，也演繹了一加一大於二的最佳例子。