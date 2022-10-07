台北市環保局訂定台北市公廁環境衛生管理自治條例草案，近日經行政院核定，全國首部公廁管理專法將於12日上路，未來北市13類公私場所公廁都應設置馬桶坐墊消毒液、衛生紙等民生用品，並讓管理單位有一年緩衝期設置，一年後若未依法設置，將處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

台北市環保局表示，早年民眾對公廁常有「臭、髒、醜」的負面印象，更可能淪為城市觀光發展的阻礙。此自治條例的實施，為國內公廁管理立下里程碑，感謝北市議會全力協助完成三讀立法。環保局也感謝中央環保署等相關部會的認同，一起努力為臺北市民打造更優質的公廁環境與品質。

環保局指出，公廁環境衛生管理自治條例共計14條，針對北市13類公私場所公廁（包含公園或綠地；加油站；批發或零售市場；交通場所；百貨公司、量販店、超商或超市；宗教場所；觀光景點或遊樂區；大專院校；政府機關、公營事業、區民活動中心或里民活動場所；連鎖餐飲店；醫院；文化育樂活動場所）進行列管檢查，各公廁管理單位應確保公廁設施功能正常及環境清潔衛生。

另管公廁應設置包括馬桶坐墊消毒液等貼心設施、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾(置物架)及擦手紙(烘手機)等友善設施。應維持設施功能正常及維護環境清潔衛生，設施故障或環境衛生異常時，應標示停用，並進行修護。

同時也在條例中明定公廁衛生標準及查核機制，列管公廁應接受環保局之檢查評分且級別達普通級以上，針對優良公廁及清潔人員應定期辦理表揚及獎勵。

環保局也提供公廁管理單位一年的緩衝期，12日法令實施後，公廁若有未符合規定設置之基本設施，自條例公布施行日起1年內需完成設置，但有正當理由，經環保局同意者得延長完成，期限至多1年。另應設置設施未設置，經通知限期改善未改善者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰。

環保局表示，「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」公布施行後，後續將積極輔導各公廁管理單位，公私合力提升北市安全、友善及優質的如廁品質。除從法制面要求公廁管理單位需維持公廁清潔並完善其設施外，環保局也呼籲全民培養良好的如廁習慣，提升公德心，共同創造北市優質之公廁環境。