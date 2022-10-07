羅志祥前網紅女友周揚青，近日被網友爆出她已有心儀的對象，男主角為參加過綜藝《青春有你3》、《機智的戀愛》的男星段星星。網路聲量差距頗大的兩人，也讓網友們驚訝直呼：「這兩人是怎麼牽上線的？」

周揚青斷開過去和羅志祥9年的感情後，網路討論度居高不下，她之後的戀情發展也受到網友們關注，近日，就有網友扒出她疑似因朋友大王和小10歲的男星段星星牽上線交往中。段星星自選秀節目《青春有你3》出道，惟受到之前「倒牛奶事件」影響，導致節目終止錄製，並在之後直接官宣出道名單，此番操作讓限定團《IXFORM》的討論度不比其他選秀節目出身的團體。其中團員也被網友嘲為「糊系」(沒熱度、沒聲量)偶像。

近日有眼睛尖的網友一一分析周揚青過往在社群平台上的貼文，發現其中照片神似段星星，還有人仔細對比鬢角、穿搭、書寫習慣等，在陸網引起熱議。對此，雙方本人並未正面回應，惟在段星星的官方粉絲後援會的微博中表示已向經紀公司進行溝通確認，工作人員回應僅是朋友聚會，希望大家不要過度解讀。除此之外，周揚青雖然也沒正面回應，但在緋聞被爆後，昨（6日）在私人微博上曬出一系列日常照片，其中一張身穿有星星圖案的衣服，並在上頭寫下：「雖然糊，但是架不住我喜歡。」雖然並未明確指出，但被外界揣摩似在回應緋聞，再度引發網友討論。

周揚青過去在微博上曬出的照片，其中白衣男被疑是段星星。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青用小號在微博上PO出疑似回應緋聞的照片。（圖／翻攝自周揚青微博）

就有網友在周揚青貼文底下留言回應，「暗示的很明顯了」、「要幸福啊，希望這次是對的人」、「隔著螢幕都聞到一股戀愛的味道，就像吃著一塊最愛的蛋糕，甜滋滋的。」祝福兩人戀情發展順利。