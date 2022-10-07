58歲男星鄭浩南（原名：鄭立興）過去演出《愛神一號》出道，跟葉蒨文配對，之後在《98古惑仔之龍爭虎鬥》演出司徒浩南一角。戲外他和馬來西亞籍妻子鮑愛玲結婚20年，近日鄭浩南卻自曝婚變，被問主因是否有第三者？他沒否認。6日他過生日，在抖音曬出慶生影片，眼眶泛紅表示其實沒什麼好慶祝的，因為他已經一無所有了。

鄭浩南上月出席電影《壹獄II劫數難逃》殺青宴，語出驚人自曝婚變，他表示為了工作曾經離家16個月，去年聖誕節前夕他特別致電妻子預告要返家，卻被太太掛掉電話，遭問是否有第三者介入？他沒承認也沒否認，只說：「我很愛家人，沒想到這事情會發生在我身上。」感慨人生無常，如今相關事宜已交由律師處理。

鄭浩南未摘婚戒。（圖／翻攝自鄭浩南抖音）

鄭浩南說，去年底他回到吉隆坡的老家後，發現妻子已經不在家神隱，而他在馬來西亞的房產、車子都不在自己名下，如今離婚可能損失慘重，他坦然說：「不怪任何人」。昨鄭浩南過58歲生日，「被離婚」的他在抖音上傳親友幫他慶生影片，可見他數度噴淚，手上婚戒仍未摘，表示這幾天很多導演、電影圈的朋友都請他吃飯，「但我覺得真的沒什麼好慶祝，因為我去年就知道自己已經什麼都沒有了」。

說到難過之處，鄭浩南數度哽咽，但繼續樂觀表示：「但沒關係，我會更加珍惜，因為我身邊有很多很好的朋友，還有爸爸媽媽，他們身體都很健康」，「我祝我自己生日快樂，也祝大家身體健康，生活愉快」，讓粉絲看了紛紛忍不住心疼安慰留言：「我們都是你的支持者，雖然經濟啊實際生活啊都幫不了你，但是我們會陪著你，加油加油加油」。