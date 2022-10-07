教育部昨宣布，教職員、學生若同住家人確診，10月13日起，自主防疫期間若快篩陰，即可到校上班、上課，遭家長質疑變相要求打3劑疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今解釋，先前校園不管是0+7或3+4，學生只要家人確診，7天都不能到校，此次則是回歸到原來的規定，沒有一定要打3劑。

昨教育部主任秘書廖興國表示，所有教職員工、學生，有同住家人、室友確診的居家隔離者，原本的規定是以不到校上班、上課為原則，10月13日之後，將調整為有症狀就不到校上課、上班，而無症狀者比照指揮中心先前的規定。如打滿3劑，採0+7，自主防疫期間可以到校上課、上班，否則需要3+4，前3天以不上班不上課為原則，後4天若有2日內陰性結果才可以到校上班上課。

對於此規範被家長質疑變相要求打3劑疫苗，莊人祥表示，有打3劑0+7、沒打3劑3+4的政策已經實施很久，只是校園之前一直實施的是，一旦同住家人確診，7天都不能上學，現在只是變成和原來的制度一樣，沒有說一定要打3劑。5～11歲的年紀，有些家長反而會認為有3天居家隔離比較放心。

至於5～11歲兒童接種追加劑的間隔是否能縮短？莊人祥說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6月下旬曾召開會議討論第3劑接種間隔，當時是訂在5個月，目前其他國家也有用5個月的方式來做，我們會再調查間隔，可以再做討論。