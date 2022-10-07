高雄市政府青年局指出，坊間不肖代辦業者扭曲市府開辦青創貸款、協助年輕人創業的美意，以「保證核貸」黃牛話術誆騙民眾，藉此收取高額代辦費用，已涉詐欺、高利貸等不法情事，青年局已採取法律程序，並再次呼籲民眾勿信「青創黃牛」，以免受騙上當。

青年局表示，「高雄市政府青年創業貸款」，核貸金額最高達新台幣200萬元，期限最長7年，還有寬限期1年，免提擔保品且免保證人，且享有前3年全額利息補貼優惠，凡設籍本市3個月以上之20歲至45歲青年，在本市設立的公司、商業或小規模商業，都可提出申請，目前的審查過案率超過9成。

青年局長張以理表示，許多民眾對於填寫相關申請文件及計畫書感到苦惱，因此青年局為能提供最便民的服務，特設置專人提供免費諮詢輔導，歡迎民眾如有申貸疑問可撥打專線電話(07-7995678#2361、2363、2365、2366)，亦可來訊官方粉絲專頁。張以理局長鄭重呼籲民眾，無須花費額外費用委託代辦業者，否則不僅助長詐騙歪風，自己更得不償失，提醒有意申貸青年，應尋求官方管道，獲取更具保障之協助。

青年局說明，坊間一些代辦業者利用青年較無經驗、對資訊細節不了解的心理弱點，用黃牛話術來欺騙青年，並收取高額代辦費用，相當於變相的高利貸行為，對這群「青創黃牛」而言，更是取巧又缺德的無本生意，呼籲民眾切勿相信。青年局強調，該局提供的免費諮詢服務，如對有關資源對接與資金需求仍有疑義，可逕洽前述青年局專線，或搜尋「高雄市政府青年局」，加入FB、IG與[email protected]等官方社群，隨時取得最新消息。