蘋果第一支摺疊機終於要出現了嗎？不只最近新出的iPhone 14系列，近日又在傳出蘋果首款摺疊機即將問世！這款名為「iPhone Air」的手機，外觀設計和三星的Galaxy Z Flip系列有些相似，但機身卻是更加輕薄，還具有防水功能，此外還會推出多款夢幻配色，像是絕美蒂芬妮綠、奶油黃、雲朵白以及莓果粉等，簡直讓人少女心大噴發！

iPhone Air的三眼鏡頭設計類似於iPhone 14系列。（圖／翻攝自推特）

去年就有傳言指出蘋果將跟進市場趨勢推出摺疊機，目前也有許多預測圖搶先曝光，大多以「翻蓋式設計」為主，除了有超美的蒂芬妮綠，還有莓果粉、雲朵白、奶油黃等夢幻配色。作為蘋果首款摺疊機的「iPhone Air」，在外觀上看類似於三星的Galaxy Z Flip系列，與之不同的是它將搭載3顆後鏡頭排列方式，和最新推出的iPhone 14系列極為相像，旁邊還有顯示螢幕，供用戶查看時間和訊息通知；除此以外，內螢幕設計存在已久的「螢幕瀏海」也取消了，聽筒則是改為圓孔樣式。

iPhone Air旁邊還有小螢幕看時間和通知。（圖／翻攝自adrstudiodesign.com）

根據外媒報導，「iPhone Air」有望採取輕量化設計，使用上更加輕便短小，也讓用戶更好攜帶，但摺疊手機最大問題就是壽命較短和品質不穩定，引此若蘋果想延續以往創新價值，也許在折疊的形式上會有所改變。

螢幕分析師Ross Young也指出這款「iPhone Air」最有可能會在2024年上市，價格則大概落在新台幣35,000元左右，所以想入手的果粉們可能得再等等啦。