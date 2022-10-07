民進黨新竹市長參選人沈慧虹的藥師後援會7日正式成立，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近40位藥師、藥劑生一同出席熱情相挺。柯廷佳說，疫情期間藥師面對民眾，沈慧虹居中聯繫，協調藥師公會造冊、打疫苗，讓藥師能安心照顧市民，這些用心都看得見。

沈慧虹7日在市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程，以及議員參選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜等人陪同下，參加藥師後援會成立大會。

沈慧虹也首先感謝藥師、藥劑生在疫情期間，站在最前線，協助政府推動口罩實名制、快篩試劑和送藥到宅，包含單雙號宣導、維持現場秩序，都是藥師在第1線安排調度，還要安撫民眾焦慮的心情，在辛苦繁重的工作中，依然勇敢、無私。

柯廷佳在致詞時也說，疫情期間市府組成「口罩新竹隊」，協助藥師分裝再派送到每個藥局，減輕藥師工作量。藥師面對民眾風險較高，沈慧虹居中聯繫，協調藥師公會造冊、打疫苗，讓藥師安心照顧市民，這些用心都看得見。

沈慧虹表示，過去新竹市停滯不前，直到8年前林智堅市長上任，跟她一起打拼，推動公道三通車、兒童醫院、新建學校、引進優質藝文活動，找回城市的光榮感，她也強調，現在的竹市才正要起飛，絕不能停下來。