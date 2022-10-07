法國國家統計局(INSEE)周四指出，法國經濟在第四季應該會持平；此也證實了之前的預測，但是烏克蘭戰爭也讓前景預測有高度不確定性。

統計局證實，第三季GDP為成長0.2%，10~12月的第四季則陷入停滯。

該機構在一份聲明中說，第三季出現小幅成長的情形變得更為可能；但是鑑於地緣政治形勢、能源供應、健康狀況以及貨幣緊縮的影響等諸多不確定性因素，第四季的前景仍特別不確定。

就服務業部門而言，INSEE預計第四季的成長將會放緩，而就製造業而言，預計在第四季將會下滑。

法國國家統計局表示，2022年全年平均經濟成長率應該可達到2.6%，證實了該局9月時的預測，但是和法國政府在提出國家預算之時所做出的2.7%預測，形成了對比。

統計局預計10月的通膨會接近於9月的5.6%水準；但是在11月和12月之時，通膨又會開始升高，到年底達到6.4%。

由於大宗商品較高的價格和其它成本因素，食品和製造業產品的價格將持續上揚。

法國統計局也說，由於政府今夏陸續提出的支援措施，例如調整公共部門薪資和福利金，下半年的家庭購買力應該會回升。