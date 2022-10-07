繼年初轉供綠電予銀行業、德國不織布百年大廠科德寶、世貿中心國貿大樓，康舒科技(6282)總計投資電廠容量已達150MW，總銷售綠電轉供量逾3.6億度電，是目前台灣服務產業最廣的綠電提供業者。

今年是康舒科技綠電轉供元年，先於年初轉供綠電予銀行業，6月跨入紡織業，與德國不織布百年大廠科德寶簽約合作，轉供科德寶200萬度綠電，8月再跨入物業管理領域，與世貿中心國貿大樓簽約，初期轉供300萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整，9月跨入科技產業，正式轉供綠電予緯穎科技。

康舒科技表示，與緯穎科技的合作代表康舒綠電正式跨入科技產業，緯穎科技也朝綠電使用的目標更邁進一步。雙方將透過多面向的合作以期達到最大的綜效。初期由康舒科技建置太陽光電電廠，經由台電電網轉供綠電予緯穎科技，未來更將協助緯穎整合現有環控裝置、建立綠電可視化系統，使緯穎在業務成長的同時，能夠預先為不斷上升的綠電需求預做準備，朝2050淨零排放目標前進。